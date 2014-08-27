调查：分析师再度调降日本经济增长预估 央行政策前景不明

路透东京8月27日 - 路透调查显示，日本经济前景进一步趋于黯淡，通胀上升步伐也停滞不前，但对于日本央行究竟是在今年就放宽政策，还是等到明年再行动，分析师看法分歧。

虽然日本经济看似仍可能实现逐步复苏，但分析师们还是下调了日本经济增长预估，因4月上调消费税的举措，令日本经济在第二季陷入自2011年海啸大地震以来的最深衰退，而且日本薪资增长乏力，出口也不振。

此份路透月度调查在上周进行，受访的分析师全都表示，日本央行料无法在4月前实现2%的通胀率目标。大多数分析师指出，央行因此将进一步放松政策，不过他们不确定央行将在何时这么做。

半数受访的分析师称，日本央行今年将扩大刺激举措；其余分析师则表示，央行至少会等到明年1月才会有所行动。

“经济缺少推动力，”信金中央金库分析师角田匠称，“但在第二季大幅下滑后，7-9月当季经济将会反弹。”

路透调查显示，本季经济料将增长3.8%，10-12月当季增速放缓至2.1%。上个月的调查则预计，第三季和第四季经济分别增长2.4%和1.9%。

根据调查预估中值，明年3月止的12个月里，日本经济料增长0.4%，低于上个月预估的0.7%。随后在下一财年，增速料加快至1.2%，略低于7月预估值。

日本经济第二季年率萎缩6.8%，完全抹去了第一季消费税上调前的6.1%增幅。

民间部门分析师比日本央行更为悲观。央行上个月将本财年的增长预估下调至1.0%，预计下一财年会回升至1.5%。

分析师预计，占到经济约60%的民间消费本季度可能仅仅反弹1.5%，在4-6月曾大降5.0%。

**通胀疑虑**

消息人士周二对路透称，日本央行在10月的报告中可能维持对本财年通胀的乐观预测，暗示该行至少今年余下时间可能不会进一步放松政策。

分析师仍然认为通胀将远低于央行2%的目标，对今明两财年的预测中值为1.2%，高于上月的1.1%。

日本央行总裁黑田东彦上周表示，日本央行可能必须继续进行其积极的货币宽松政策“一段时间”，才能完全击败通缩。他并称，民众仍不相信日本央行将达成其2%通胀目标。有必要创造这样的预期，好让企业调高薪资。[nL3S0QU028]

在4月将消费税从5%上调至8%后，日本首相安倍晋三将在年底前后决定是否在2015年10月进一步上调至10%。日本政府正努力控制失控的公共债务，该国债务水平在工业化国家中最高，是国内生产总值(GDP)的两倍多。

路透调查访问的22名分析师中，有18名表示安倍应该上调税率。这与大众形成鲜明对比：日本经济新闻周一的报纸调查发现，约63%的人反对加税，比赞成人数多逾一倍。

“政府应把债务问题放在心上，”Nord LB分析师Stefan Grosse称。“他们将继续激励经济，这样做代价很高。与国际相比，10%的增值税仍然很低，且将更有利于预算的永续发展。”(完)

(编译 高琦/许娜/朱晓军/王丽鑫； 审校 蔡美珍/王兴亚/白云/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。