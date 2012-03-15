调查：分析师上修日本下一财年经济成长预估至1.9%

* 分析师上修日本经济成长率预估

* 分析师调降日本在未来12个月陷入衰退的机率

* 日本央行料将持续面临来自政府及市场的压力

路透东京3月14日电---路透调查显示,分析师认为日本经济下财年成长速度将比其上月预估时略快,因东北地区的地震重建工作持续进行,且有关欧债危机的疑虑已渐消退.

分析师也表示,日本的出口料将在今年年中时增温,受助于美国经济有重拾力道的迹象.

去年311强震发生一年之後,分析师认为日本企业复苏的速度较最初预期时快,但是政府的反应却很落後,使灾後重建工作受到延宕.

虽然仍有例如能源价格上升在内的风险,但分析师已将日本在未来12个月内重回衰退的机率调降至20%.这是路透调查自2011年10月开始提出这个问题以来最低的一次.上月调查时的预估机率为30%.

"目前迹象显示经济在复苏,消费者支出相对强劲,出口也可能开始改善,"巴克莱资本首席分析师Kyohei Morita说.

"在4-6月重建需求将增加的情况下,关键将是日本成长率是否能在七国集团(G7)中名列第一."

路透调查在3月7-13日访问27位分析师,分析师认为日本经济下财年将成长1.9%,2月调查时的预估值为成长1.8%.

分析师也调整对现行财年的成长预估,料日本经济将萎缩0.2%,幅度比上月调查时所预估的萎缩0.5%来得缓和.因企业在第四季的资本支出力道加大.

分析师预估日本经济在2013年4月展开的财年将扩张1.5%.

**日本央行将承压**

调查显示,分析师预估2013财年日本核心消费物价指数将持平,尽管能源价格上涨.2012财年该指数料将下滑0.2%.

日本央行周二维持货币政策不变,否决了一名委员的推出更多刺激政策提议,取而代之的是,央行将针对成长性行业的贷款规模扩大了2万亿日圆(240亿美元),至5.5万亿日圆.

不过分析师表示,由於日本通胀仍远低於央行的目标,央行将持续面临政府及市场的压力,要求其采取更多措施.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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