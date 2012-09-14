调查：多个负面因素并存 日本经济或将陷入停滞

路透东京9月14日电---一项周五公布的路透调查显示,今年剩余时间里仰赖出口的日本经济或将陷入停滞,因其正面临着欧债危机肆虐、中国经济低迷和日圆汇价持续坚挺的困难局面.

弱於预期的4-6月当季经济增长数据进一步促使分析师下调对下半年日本经济的预估,使其降至2011年2月开始对今年下半年作出预估以来的最低水平.

根据9月10-13日间对超过20位分析师进行的调查,日本经济本季度料持平,下季度将仅成长0.1%.

18位在8月和9月间参与过调查的受访分析师中,有16位下调了对日本当前财年经济成长的预估.

当前财年日本经济预计将成长1.8%,不只是低於上月的成长2.2%预估,亦不及日本政府和央行作出的预期.

"7月-9月当季,经济有萎缩风险,因受到全球经济疲弱的拖累."Itochu Economic Research Institute首席分析师丸山义正表示.

"不过我认为中国和美国经济将在今年稍晚开始好转,进而从明年初开始扶助日本出口,不过对经济的助推力度不会很强."

尽管分析师们持续下调了日本经济成长展望预估,但认为未来一年该国陷入衰退的机率仍保持在30%.

日本央行预计将在下周三结束的两日政策会议上修订经济评估,并警告称全球经济持久放缓的风险升高.

"整体消费者支出疲弱,夏季奖金和加班工资下降.收入形势不容乐观,"农林中金总合研究所经济分析师南武志说.

"此外,或需更多时间才能看得重建需求的全面展现,以及其给更广泛经济构成的溢出性影响."

分析师表示,去年灾後重建支出激发的需求料将继续支撑经济,尽管力度不会太大.

截至2014年3月的财年,经济料增长1.5%,增幅略低於前次调查的1.6%.

另有一份路透调查显示,预测人士越来越不愿意大幅押注日圆贬值.

除了中国和欧洲经济放慢会冲击日本出口外,日圆走强亦将损及日本经济.

此次调查还显示,消费者物价将保持低位,通缩风险将在今明两个财年持续伴随日本经济.本财年消费者物价指数(CPI)料持平,下一财年料升0.2%,这与前次调查结果大致相符,但远低於日本央行1%的通胀目标.(完)

--编译 王洋/洪曦/侯向明;审校 徐文焰/艾茂林

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