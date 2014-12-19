调查：日本经济料在2014年最后一季走出衰退

路透东京12月19日 - 路透调查访问的分析师们认为，本季度日本经济应会走出衰退。他们并称，首相安倍晋三应当优先实行改革，以支持经济增长。

分析师们认为，安倍政府在选举中以压倒性优势获胜后，最重要的改革应是削减公司税、以及对日本养老基金和医疗系统等机制实行结构性调整。

许多对调查做出反馈者也预计，日本央行(BOJ)可能在2015年下半年的某个时候进一步宽松政策，他们认为消费者物价不大可能有足够的能量升至央行2%的目标水平。

调查显示，2014年最后一季日本经济环比年率料为3.3%，高于上月调查时的预测中值2.0%。这次调查在本周进行，共访问了29名分析师。

根据调查，截至2015年3月财年，日本经济可能萎缩0.6%，但下一财年料增长1.6%。上月调查中分析师们的预测分别为增长0.2%和1.2%。

“我们很可能将会看到经济已经走出低谷的明确迹象，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

“消费支出或将有正面表现，尽管还说不上强劲；资本支出稳健，而出口很有望对经济增长作出贡献。”

日本政府4月调升消费税打击到消费支出后，第二季和第三季经济出现萎缩，促使安倍推迟原定明年10月再次实施的增税举措。

分析师指出，除非近期油价下挫导致金融市场发生剧烈动荡且伤及新兴市场经济体，否则它总体上对经济是有利的。

安倍自2012年底上任以来，实施货币宽松和财政支出等刺激性经济政策，已经打压日圆兑美元下挫约40%，但仍未能令出口重振雄风。

在调查中对一个额外问题给出回答的17名分析师中，有10人预计安倍现在更可能把重点放在结构改革方面；另外七名分析师称，他将聚焦在扩大财政支出和货币宽松政策方面。

“由于执政联盟在国会赢得较多席位，我预计现任政府将争取实施前几届政府未能推行的艰难改革，”新家义贵称。

16名分析师中有12位都表示，日本央行将在明年6月至12月期间进一步放松政策，其余分析师则预计央行将在4月的两次会议中的任何一次会议上这么做。

日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观，坚信与安倍为重振经济做出的共同努力将促使企业提高薪资和投资。

七周前，日本央行意外扩大刺激举措，并明确承认，4月上调消费税后经济成长和通胀并未如预期般回升。

“日本央行未来或许会小幅调整消费者物价预期，但可能将暂时按兵不动，以观察最新货币宽松举措的效果，”信金中金总合研究所资深分析师角田匠称。

“不过我们预计，国内需求不会强劲到足以推动物价在下一财年实现央行所定2%目标。”(完)

(编译 李春喜/徐文焰/许娜；审校 王丽鑫/戴素萍)

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