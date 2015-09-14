调查：分析师下修日本第三季GDP增幅预估 日本央行可能观望

图为日本央行总部大楼上的一面日本国旗。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京9月14日 - 一项路透调查显示，日本经济第三季成长幅度料将远低于一个月前的预测，消费者物价涨幅将持续疲软，但许多经济分析师预期日本央行明年之前不会宣布扩大刺激措施。

然而一些分析师预测，基于担心中国经济问题，及近期金融市场震荡拖累日本经济，日本央行有可能放宽政策。

受企业投资疲软影响，日本第二季经济萎缩，促使分析师下修对第三季成长率的预测。

日本央行预测明年9月将达到CPI增幅2%的目标，但调查预测CPI增幅只有央行目标的一半。

“我们预计日本央行将在明年1月放宽政策，”摩根大通证券日本分支的资深分析师Masamichi Adachi称。

“但看看近期的经济数据，日本央行更难实现物价目标了。因此央行采取更多宽松政策的机率上升，尤其是在10月30日会议上，”他称。

多数受访分析师表示，日本央行的下次政策措施或将是扩大刺激措施的规模。

18位对日本央行何时放宽政策作出预测的分析师中，12位表示央行可能在明年某一时段采取行动。五位称央行可能将在10月30日的会议上放宽政策，一位说在11月会议上。该调查是在9月8日至11日进行的。

了解日本央行想法的消息人士称，央行决策者无意在本周的会议上扩大货币刺激举措，即便疲弱的数据让其有关经济复苏将提振通胀率明年升至2%目标的预期面临不确定性。

日本执政党议员山本幸三对路透表示，日本央行本周可以按兵不动，但应最早在10月30日的会议上扩大刺激，以抵御经济疲态。他也是首相安倍晋三在经济政策方面的左膀右臂。

日本央行总裁黑田东彦维持对经济的乐观看法及其雄心勃勃的物价目标不变，尽管外界对于央行是否能实现目标的质疑声音增加。

调查显示，分析师预计，包括油品但剔除生鲜食品价格的核心消费者物价指数(CPI)本财年料仅上升0.1%，明年升幅为1.0%。

上月预估值分别为成长0.3%和1.2%。

但消息人士对路透表示，与政府的数据有所不同，央行的7月核心CPI较上年同期上涨0.9%，增幅大于6月的上涨0.7%。

针对26位经济分析师的路透调查显示，7-9月日本经济成长的环比年率料为1.3%，较8月预估的成长2.2%大幅下修。

至于中国经济放缓以及市场动荡对日本经济影响的严重程度，多数受访者表示，会对经济有轻微影响，只有两位认为影响严重。

“中国经济放缓的影响已波及其它亚洲国家，日本出口复苏可能推迟，”信金中金总合研究所分析师角田匠说。(完)

(编译 蔡美珍/于春红/王兴亚/郑茵 审校 徐文焰/王颖/张若琪/王丽鑫)

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