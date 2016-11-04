调查：日本第三季GDP环比年率料为上升0.9% 但增长势头仍不稳

路透东京11月4日 - 周五的路透调查显示，日本7-9月经济料为连续第三季录得成长，但民间消费疲软及企业资本支出乏力，暗示成长势头将持续脆弱。

这项22位经济分析师受访的调查显示，日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长0.9%，第二季时为增长0.7%。

第三季GDP料较前季仅成长0.2%，与第二季增速相同。

“日本经济正在走出停滞，但我们还不能说是回到可持续成长轨道上，因为民间消费及资本支出仍然偏低，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信称。

“经济成长预计将在10-12月当季温和提速，但下档风险依然存在。”

他表示，7-9月经济或许得到来自汽车生产复苏的帮助，但这种贡献可能已经开始消退，不过政府刺激举措预计将继续给经济活动提供一些支撑。

分析师预计，占GDP约60%的民间消费可能在第四季成长停滞，一改之前两个季度均有改善局面。

资本支出预计微升0.1%，但这将为三个季度以来首次录得增幅。

内阁府将于11月14日当地时间上午8:50（11月13日2350GMT）公布GDP报告。

调查还预计，衡量资本支出的领先指标--核心机械订单9月料较前月下滑0.8%，为连续第二个月走低。

8月时核心机械订单较前月下滑2.2%。这个波动性相当大的数据，被视为衡量未来六至九个月资本支出的指标。

9月核心机械订单较上年同期料成长3.5%；8月同比跳增11.6%。

“日圆强劲致使外部需求疲弱，那可能促使制造业者对资本支出持保守态度。”SMBC日兴证券一位接受调查的分析师说。

内阁府将于11月9日2350GMT公布机械订单数据。

财务省则将于8日2350GMT公布经常帐收支，9月经常帐料为盈余1.9602万亿(兆)日圆(190.2亿美元)。

日本央行的企业物价指数(CGPI)数据则于周四2350GMT出炉，10月CGPI料较上年同期下降2.7%。(完)