路透调查：分析师大砍日股日经指数年底预估 刺激措施效应消退

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透东京4月1日 - 路透调查显示，到2016年年底时，日本股市日经指数料将收复今年以来的多数跌幅，但受访分析师大幅调降指数年底目标，并警告日股面临多重风险，其中包括日本国内经济仍然脆弱。
由于日本通胀率仍陷于负值，且制造业再度走软，外界已升高臆测，认为日本政府将会延后调高消费税计划。日本央行亦面临扩大行动的压力。
但分析师仍预测，日经指数.N225到2016年年中时将在17,000，略高于周四收盘水准16,758.67。
日经指数2015年年底收在19,033.71，根据过去一周16位受访分析师、交易员及基金经理人的预估中值，今年年底料将升至18,500。但这远低于12月调查时预估的21,500。
中信里昂证券分析师Nicholas Smith表示，他不预期年底前会再有一次大跌，但基于日本股市的剧烈波动及不安气氛，可能无法排除出现一波恐慌性抛售。
“日本政府对于以政策协助经济及支撑市场，看来十分激进，至少日本投资者可以从这个事实得到信心，”他说。
由于全球大宗商品挫跌、以及忧心中国经济以及不确定美国今年将升息几次，日圆兑美元在此氛围中扶摇之上，令日经指数在2月挫至16个月低点。
在那之后，日经指数虽温和复苏，但今年以来跌幅仍有约15%。市场参与者认为，这些疑虑都还存在。
“风险因素包括美联储升息、日本央行货币政策、中国经济放缓，但中国是最大风险，”摩根资产管理分析师Yoshinori Shigemi说。
通胀率以及美国长期利率“大幅”或者“急速”上升，也被分析师指称为可能推翻其日经涨幅预估值的风险。
本项最新调查结果预计，日经指数2017年中时料达到19,500点。(完)
(编译/审校 蔡美珍/李婷仪/白云)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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