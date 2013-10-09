调查：日股日经指数今年料上涨46%

路透东京10月9日 - 最新的路透调查显示，日本股市日经指数今年料将录得近50%的涨幅，创逾40年来最高年度升幅，不过较三个月前的调查预估略低。

日经指数到年底料仍较当前水准上涨9.4%。预估下调主要归因于日圆小幅升值，以及担忧美国政府可能长时间关门。

日本首相安倍晋三的大规模经济刺激举措，即安倍经济学，料将继续支撑日本股市。此举去年年底提振日股。

路透过去一周对22名分析师访查的预估中值显示，日经指数.N225到2013年底料将升至15,200点，创1972年来最高年度百分比升幅。

日经指数周二收于13,894.61点。不过上述结果低于6月调查预估，当时分析师预估日经到年底时为15,700点。

关于美国政府17年来首次关门可能拖累经济增长的担忧，和围绕美国可能债务违约的紧张情绪，已经打压全球股市，并促使美元跌至接近八个月低点。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月未缩减刺激规模也让美元承压，限制了日圆的进一步跌势。

日圆在5月中时一度下滑18%，年内迄今跌幅为12%，利好对汇率敏感的出口商。

“因担忧美国成长，我略微下调(日经指数)到年底时的预估水位，”Bayview Asset Management投资组合经理Yasuo Sakuma表示。他目前预计日经指数到年底时来到15,200点，6月时的预估是16,000点。

美国预算以及上调债务上限僵局带来短线风险，不过很多市场人士认为美国和中国经济将继续温和复苏，帮助支撑日本出口商的股价。

根据路透调查，到2014年中，日经指数料将升至16,000点，2014年底升至17,000点，为2007年10月来首见。

但部分分析师担心，明年上半年日本股市将表现迟滞，因忧虑消费税上调恐伤及国内消费。

日本将把消费税从目前的5%上调至8%，以改善公共财政状况。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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