调查：日本企业继东芝会计丑闻后已收紧稽核规定

路透东京11月14日 - 路透调查显示，继东芝(6502.T)去年爆发会计丑闻后，半数日本企业查帐方式已有所改变，已经或考虑采取加强会计合规的举措。

调查发现，首相安倍晋三致力于改善企业治理的行动已有些进展。

政府努力使企业更加透明且股东更加友善，已赢得投资人赞赏，接下来监管当局即将推出新规，以提高稽核专业能力的标准。

东芝七年来虚报13亿美元获利，却未被审计公司查出；奥林巴斯(7733.T)在2011年也被发现隐瞒17亿美元投资亏损。

路透企业调查是在10月26日至11月8日期间进行，有52%的受访企业已变更审计公司。

这些企业中，绝大多数称被问到更为详细的问题，有三分之一称他们与稽核人员会面的频率增加，另有17%的企业称他们正在得到更好的建议。

“用于检查欺诈的工时数一直在增加，”一位零售商的经理人写道。

这项月度调查由Nikkei Research代表路透进行，企业以匿名方式回复调查问题。共有531家大中型非金融企业接受调查，其中有246家企业对稽核和会计事项有关的问题做出了回复。

东芝丑闻主要归咎于一种企业文化，就是过于强调对大老板的绝对忠诚，即使在设定不切实际的销售和获利目标的情况下亦然如此。

但企业如今似乎更关心确保他们的财务状况井然有序，有50%的受访企业表示已经或正在考虑加强合规的举措。

“我们已进一步严格了内部规定，”一家机械公司的经理人表示。

企业在调查中提及的其它手段包括，增加财会部门的人员，对员工加强合规方面的教育并强化对集团公司的监控。

“日本的企业文化发生了很大改变，”日本早稻田大学会计学教授Yoshinori Kawamura说。

“但东芝的丑闻仍突显出一种非常日本化的管理氛围，同时信心也有所流失。尽管一些坏的方面已经得到解决，但我们还无法很有信心地说一切都没问题了。”(完)