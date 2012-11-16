民调显示日本自民党料重掌政权

特朗普与杨洁篪短暂会面 讨论双边合作等议题
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。
路透东京11月16日电---日本众议院周五解散,为12月16日大选铺路.民意调查显示,曾经长期执政的自民党可望重掌政权.
政治专家担心,曾经担任首相的自民党党魁安倍晋三,可能进一步使得已因岛屿主权争议而冷冻的日中关系更恶化.民意调查显示安倍晋三可能再度出任首相.
日本已难以应付人口老龄化及中国快速增长构成的安全挑战,几乎没有人认为此次大选能解决拖累经济的政策僵局.(完)
--编译 侯向明;审校 沈以文
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路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。
路透首尔2月27日 - 韩国立法者收到情报机构消息称，朝鲜领导人金正恩长兄金正男之死是由朝鲜国家安全部和外交部组织策划。 情报机构称，八名朝鲜嫌疑人中，包括四名国家安全部官员以及两名外交部官员。 韩国及美国官员称，2月13日金正男被朝鲜特工在马来西亚吉隆坡国际机场杀害。朝鲜方面尚未承认金正男死亡。(完) (编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
路透首尔2月27日 - 韩国总统朴槿惠在周一披露的一份声明中对宪法法院表示，她在执政时从未谋取任何个人利益。与此同时，法院准备对朴槿惠弹劾案做出裁决。