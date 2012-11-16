民调显示日本自民党料重掌政权

特朗普与杨洁篪短暂会面 讨论双边合作等议题

路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。