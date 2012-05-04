调查：日元预计将保持强势 欧债危机令投资者寻求避险

路透新加坡5月3日电---路透调查显示,鉴於金融市场仍警惕欧元区主权债务危机,以及受日本央行资产购买计划的影响有限,日元强势的局面不太可能在短期内出现逆转.

本周接受路透调查的分析师超过60人.结果显示,这些分析师预计一个月後日元兑美元将在约81日元水平交投;三个月後将在82日元;一年後将在85日元.周四,日元兑美元报80日元.

与4月调查的82、82.5和85日元相比,此次结果变动不大.预测值分布的区间仍较宽,其中分析师的六个月後汇率预估值从74至92日元;12个月後预估值从70至95日元.

但此次调查的61位分析师中有五位仍认为,从现在起一年内,日元将会上涨并超过纪录高位.去年10月时,日元兑美元曾触及约75日元的历史高点.

根据商品期货交易委员会(CFTC)最新数据,外汇投机客也削减了日元空仓.

投机客在4月期间逐渐减少日元净空头部位,仓位数量从3月27日当周的67,622口合约,降至4月24日当周的55,903口.

日本央行上周将资产购买规模提升10万亿日元(1,250亿美元),意在刺激经济成长,并摆脱通缩.日本央行在2月份也曾有类似举动.

这样大规模注资理论上应该削弱日元.但是,日元上月上涨了3.6%.

"日本央行的资产购买计划对於日元来说只是小插曲,"伦敦RBC的G10外汇策略主管Adam Cole表示.

此次调查中,一个月、三个月和六个月期的预估区间要宽於上月调查,暗示短期前景不确定性加大.

分析师们现预计,一个月和三个月後欧元兑日元料在105;一年後料在108.而4月调查时,分析师预估值分别为108、106和110.日元年化波动率本月预计将升至8.9%,4月实际波动率为8.4%.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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