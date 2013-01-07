调查：日圆今年料走软 因预期日央行出台激进货币激励政策

路透班加罗尔1月4日 - 路透调查显示,日圆今年料进一步走软,因预期日本央行出台大力度货币激励政策,不过其避险地位很可能使其不会大幅下跌.

日圆在过去几个月下跌,兑美元周五触及29个月低位,因预期新政府将推动日圆走软,并施压日本央行采取激进货币激励政策.

不过,美国周二达成初步协议避免财政悬崖引发的乐观情绪迅速消退.对未来财政角力的担忧将限制日圆跌幅.

路透对60名外汇分析师调查显示,一个月后美元兑日圆料为86.0,三个月后料为85.0,一年后料为90.0.上个月调查结果分别为81.5, 82.0和85.0.

"我不会说日圆将急剧下降,不过未来几个月很难做多日圆,"瑞士信贷资深外汇分析师Roberto Mialich称.

"坦白说,我不能想象未来几个月日圆疲势将大幅扭转.我认为日圆兑美元跌至90-95以下,或兑欧元跌向125是定局."

不过只有一名分析师预计日圆兑美元一个月后触及90.

五名预计三个月后达到该水准,12名预计六个月后,略多于半数分析师预计年底达到90.

这是2011年6月以来,首次出现普遍预期12个月后位于90日圆的情况.

美元兑日圆去年上涨12.8%,为2005年以来最大年度涨幅,大部分涨幅是在安倍晋三9月成为自民党党魁之后.

安倍晋三呼吁日本央行"无限"放松政策,使经济摆脱通缩,达到2%的通胀率.这促使分析师在上次及本次调查中下调对日圆的预测.

日本央行面临采取大胆举措的政治压力.该行去年2月设定1%的通胀目标,全年四次放松政策,以重振经济,显示对抗通缩的决心.

不过短期内,市场担心美国"财政悬崖"协议没有解决关键的赤字问题,这将限制日圆跌幅.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 程琳)

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