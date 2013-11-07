调查：日圆未来一年料将保持疲态

* 利差交易将推低日圆兑美元

* 日本央行刺激措施和美联储预计缩减购债，也令日圆承压

* 日圆兑美元12个月后料走软至105.5

路透11月6日 -周三公布路透调查显示，日圆未来一年将保持疲态，因为日本投资者瞄向海外市场以追求更高回报，尤其是在公债收益率进一步上升的情况下。

最近对62位外汇策略师和分析师的调查显示，预计日圆兑美元一个月后的汇价为99日圆，三个月和一年后分别为100日圆和105.5日圆，基本与上月的调查结果相同。

日本央行的激进货币刺激举措给日圆带来下行压力。自日本首相安倍晋三推出最积极的刺激计划以摆脱长期通缩后，日圆差不多贬值了26%。

策略师预计，日圆未来12个月还将跌去逾7%。

“我们在关注美国公债收益率远高于日本公债收益率。我认为这将是推动美元兑日圆走高的重要因素，”法国农业信贷银行(CreditAgricole)全球外汇策略部主管Mitul Kotecha表示。

日本10年期公债收益率周三尾盘报0.605%，相比之下，美国10年期公债收益率报2.653%。

策略师预计这种收益率差距将进一步扩大，促使利差交易上升。

“收益率差距不断扩大，将促使日本投资者加大对海外市场和资产投资，”Kotecha说。

在美联储料缩减其刺激计划规模之际，对日本央行继续放宽货币政策以抵消明年上调消费税影响的预期也令日圆承压。

据商品期货交易委员会(CFTC)数据，最近一周外汇投机客增加日圆空头。

“长期而言，我仍倾向于买入美元兑日圆，”Rabobank资深外汇策略师Jane Foley表示。

但美国再次发生预算之争的可能性可能促使日圆在明年初上扬，尤其是最近这场美国财政僵局导致政府停摆16天。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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