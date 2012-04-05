调查：日圆料将走软 央行会否进一步宽松政策将是关键

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透新加坡4月4日电---路透调查显示,在日本央行似准备祭出更多刺激举措之际,美国联邦储备委员会(FED)进一步挹注流动性的可能性却在降温,这或打压日圆汇率至近一年的低位.
日央行维持官方利率在近零水准已超过三年,其已没有其他选择,而只能挹注额外流动性以刺激经济,小幅推高通胀且压低日圆.
路透於4月2-3日访问了62位分析师,他们预计,未来六个月日圆兑美元将徘徊在当前水准附近,在82-83日圆的区间交投,而12个月後将进一步走疲至2011年4月以来的低位85.
美联储周二公布的3月政策会议记录显示,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转,这令市场大失所望.本次调查是在美联储公布会议记录前进行的.
"与欧美量化宽松保持一致脚步来祭出更有力措施,日本央行与财务省在这方面的意愿已经有所改变,"法国兴业银行外汇策略部主管Kit Juckes表示.
市场普遍预计,日本央行4月9-10日会议料不会放松政策,等到4月底公布新的长期经济预估时可能会有所行动.
另一个影响美元兑日圆汇价的因素是债券收益率.美国公债收益率和美元兑日圆汇价之间存在高度关联,因而美国利率和美联储货币政策将决定美元会否进一步走高.
在日本央行扩大刺激规模10万亿日圆後,日圆2月大幅下挫近7%,出乎分析师与交易员的预料.但这给日央行持续遏制本币升值的努力提供了一些喘息机会.日圆升值会损及依靠出口的日本经济.
虽然日圆兑美元周二触及三周高位,但日圆整体的走软趋势并未改变.
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,3月27日止当周外汇市场投机客增持美元多头仓位,达到1月以来最高水平.
CFTC数据显示,投机客3月逐步增持日圆空头仓位,增幅接近50%,3月27日止当周日圆空头仓位为78,527口,2月28日当周为52,761口.
对美元兑日圆12个月後汇率的预估中值为85,预估区间介於70-95,相比上月调查向下档扩大.
日圆年化波动率本月料将跌至8.4%,3月实质年化波动率为9.2%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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