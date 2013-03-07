调查：日圆大幅贬值后料将稍作喘息

路透班加罗尔3月6日 - 日圆今年受冲击，但路透调查的主要外汇策略师认为，在日本央行真的实践其大规模宽松诺言之前，日圆不会下滑幅度过大。

目前，宽松计划的实施仍很遥远。市场对于新任日本首相安倍晋三很有耐心，他誓言采取任何手段将日本拉出通缩漩涡。

日圆在短短五个月内跌去近五分之一。

然而，货币策略师预计日圆不会进一步急剧贬值。

本周路透调查的63位货币策略师认为，未来一个月美元兑日圆将在当前93日圆水位波动，三个月内为94日圆，一年内达到97日圆，而上月调查中，相对应预期值分别为92、92和95.

“他们（日本央行）一直在大谈特谈，现在他们能不能付诸行动呢？即便日本央行拿出一些激进举措...就一定可以奏效吗？” 汇丰的外汇策略主管David Bloom称。

他并称，“日央行总裁和副总裁们将采取什么行动？除非他们真的采取激进举措，否则他们说什么也是无济于事。”他预计美元兑日圆一年内将走向80.

如果欧债危机重燃或全球成长面临更多风险，避险品种日圆料将获得提振。不过，许多策略师开始慢慢认为日圆疲态将持续。

自12月以来，路透外汇调查显示，越来越多的分析师预计日圆在12个月内将在100甚至更高水位交投。

安倍推崇货币刺激举措帮助日圆兑美元贬值至近三年低位。

“我们认为日本当局将积极行动来维持美元兑日圆这样的势头，”瑞信分析师Ric Deverell称。

“未来月份进一步大幅下滑是非常可能的，一旦新总裁上任，日本可能实施更为刺激性的货币政策。”(完)

(编译 石冠兰 审校 杜明霞)

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