调查：日圆大幅贬值后料将稍作喘息

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透班加罗尔3月6日 - 日圆今年受冲击，但路透调查的主要外汇策略师认为，在日本央行真的实践其大规模宽松诺言之前，日圆不会下滑幅度过大。
目前，宽松计划的实施仍很遥远。市场对于新任日本首相安倍晋三很有耐心，他誓言采取任何手段将日本拉出通缩漩涡。
日圆在短短五个月内跌去近五分之一。
然而，货币策略师预计日圆不会进一步急剧贬值。
本周路透调查的63位货币策略师认为，未来一个月美元兑日圆将在当前93日圆水位波动，三个月内为94日圆，一年内达到97日圆，而上月调查中，相对应预期值分别为92、92和95.
“他们（日本央行）一直在大谈特谈，现在他们能不能付诸行动呢？即便日本央行拿出一些激进举措...就一定可以奏效吗？” 汇丰的外汇策略主管David Bloom称。
他并称，“日央行总裁和副总裁们将采取什么行动？除非他们真的采取激进举措，否则他们说什么也是无济于事。”他预计美元兑日圆一年内将走向80.
如果欧债危机重燃或全球成长面临更多风险，避险品种日圆料将获得提振。不过，许多策略师开始慢慢认为日圆疲态将持续。
自12月以来，路透外汇调查显示，越来越多的分析师预计日圆在12个月内将在100甚至更高水位交投。
安倍推崇货币刺激举措帮助日圆兑美元贬值至近三年低位。
“我们认为日本当局将积极行动来维持美元兑日圆这样的势头，”瑞信分析师Ric Deverell称。
“未来月份进一步大幅下滑是非常可能的，一旦新总裁上任，日本可能实施更为刺激性的货币政策。”(完)
(编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。