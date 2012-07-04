调查：日元兑美元今年内料维持强势 明年初开始走贬

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
* 美元兑日元未来12个月汇价料在80-84日元
* FED、英国央行和欧洲央行宽松政策将使日元维持强势
记者 Sumanta Dey 编译 王冠中
路透班加罗尔7月3日电---路透调查周二显示,日元今年剩余时间内将维持强势,因预期其他主要国家央行将会进一步宽松政策来支撑经济.
调查预估日元会在2013年初开始走贬.
在6月29日至7月3日就超过60名策略师所做的调查显示,美元兑日元在7-9月间料为80日元,约为周二稍早的交投水准.一年後,美元兑日元料走软至84日元.
这些预估大致和上月的调查相同,显示出分析师不愿改变对避险货币的预估.
"欧洲宏观压力再次加剧,伴随着美国和日本以外亚洲国家成长数据普遍恶化,显示美元兑日元短线可能会继续受压,"瑞士信贷的汇市策略师Peter von Maydell说.
"我们预期日本央行将扩大资产买进计划.但在美国联邦储备委员会(FED)政策预期没有改变,以及美国公债收益率因此不会上扬的情况下,我们认为日本央行的行动对美元兑日元的影响有限."
周一公布的数据显示,美国6月制造业活动为三年来首次萎缩,而欧元区和英国经济则没有增长,对於这些国家的央行将开始加印钞票的预期因而升温.
"日本央行应继续积极宽松货币政策,来抑制日元涨势,因为其他国家的行动都比日本来得积极,"苏格兰皇家银行的汇市策略全球主管Robert Sinche说.(完)
--译文审校 张涛
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