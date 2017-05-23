调查：韩国央行料将在新总统上台后的首次政策会议上按兵不动

路透首尔5月23日 - 韩国央行周四料将维持指标利率在1.25%不变，因家庭债务不断增加，而且央行将在韩国总统文在寅上任后的第一次政策会议上采取谨慎态度。

这是自5月10日文在寅宣誓就职以来，韩国央行召开的首次政策会议，七名货币政策委员发表看法，他们对经济的评估将是市场关注的焦点。

路透调查的19位分析师全都预测韩国央行将维持关键政策利率在1.25%的纪录低点不变。韩国央行自2016年6月降息25个基点以来一直维持利率不变。

九位分析师预计该央行下一个举动是在明年升息，其余分析师表示，韩国央行货币政策委员会在一段时间内不会调整货币政策。

韩国央行总裁李柱烈对实施经济刺激措施的必要性发表的看法，或许也能对央行的下一步政策举动提供线索。韩国央行之前将该国今年经济增长率目标从4月预估的2.5%上调至2.6%。

“新总统在竞选期间做出的一个重要承诺是财政政策扩张。扩张性财政政策若得以实施，将提振明年的GDP增长和通胀，从而令韩国央行更有理由开始让利率正常化，”星展银行的经济学家Ma Tie-ying说。

Meritz Securities的Stephen Lee说，“韩国央行暂时将按兵不动，因家庭债务继续迅速增长，且美国政策利率相关的不确定性犹存。” (完)