调查：拉美货币料将回吐近来部分涨幅 但不会重跌至纪录低点

路透巴西利亚3月7日 - 周二公布的路透调查显示，未来一年墨西哥披索不太可能会再度跌至美国总统大选后创出的纪录低点，但和其他拉丁美洲货币一样，可能会回吐近来的部分涨幅。

汇市策略师削减了对巴西雷亚尔和墨西哥披索的预估跌幅，预计两种货币兑美元在12个月后将分别跌至3.35雷亚尔和20.87披索。一个月前的预估分别为3.39和21.80。

虽然本次调查的预估中值显示，雷亚尔和披索将分别较周一收盘价下跌7%，但未达到两种货币在特朗普11月8日胜选至1月20就职期间所及低点。

由于投资者在认为雷亚尔和披索被超卖后逢低买入，两种货币已较特朗普意外赢得美国大选之后触及的低点上涨了大约10%。

调查显示，国内政策应该会支持两种货币至少守住近来的部分涨幅。

在墨西哥，央行在降低市场波动性方面发挥了关键作用，决策者提供对冲合约来加大汇市干预力度。

分析师还指出，鉴于墨西哥的基本面，披索依然被低估。

在巴西，大宗商品价格上涨，以及市场对财政撙节改革可能获准的信心支撑了雷亚尔，尽管巴西经济仍陷于有记录以来最严重的衰退。(完)