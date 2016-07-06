调查：拉美货币料能抗住全球形势动荡的考验

路透布宜诺斯艾利斯7月5日 - 周二路透调查显示，面对全球形势动荡，拉美货币将有可能守住阵地，更易受到国内财政问题，及围绕今年稍后美国总统大选的不确定性影响。

预估中值显示，巴西雷亚尔兑美元12个月后的汇率水准料在3.75，较6月时的展望高出1.9%。智利披索和秘鲁索尔亦维持稳定，或走高。

6月巴西雷亚尔上涨11%，至近一年最高，因巴西央行暗示将在更长时期内维持利率在14.25%不变。

市场人士原预期巴西将会很快降息以帮助经济摆脱数十年来最糟糕的衰退。不过新上任的巴西央行总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)上月暗示，指标利率未来数月将保持不变，颇令投资者意外。

摩根大通分析师写道：“巴西央行传出强硬的语调，表明会推后放宽政策，短期内有益于雷亚尔。”

同雷亚尔亮丽的前景预估恰恰相反的是，分析师预估墨西哥披索一年后将重挫4.0%至18.2250。预估值调查是在墨西哥央行上周四加息50个基点前进行的。(完)