调查：拉丁美洲经济体今年将恢复增长 受央行降息提振

路透巴西利亚4月13日 - 周四公布的一项路透调查显示，拉丁美洲经济体今年料将恢复增长，受该地区多个国家的央行降息提振，但多国将举行的大选给持续增长的前景蒙上阴影。

分析师普遍预计，巴西和阿根廷将在2017年摆脱衰退。虽然美国总统特朗普的贸易和移民政策被认为对墨西哥不利，但该国经济料将继续增长。

这三个拉丁美洲主要经济体的经济增长将帮助该地区摆脱衰退。国际货币基金组织(IMF)估算显示，拉丁美洲经济去年萎缩0.7%。

路透调查中值显示，巴西经济在2017年将增长0.6%，2018年将增长2.4%。巴西的降息力度最大。

智利和哥伦比亚今年经济增幅料分别为1.9%和2.3%。多数分析师预计，这两个国家也会降息。

一些分析师还预计秘鲁也有可能会降息。洪灾削弱了该国今年的增长前景。调查显示，秘鲁经济今年料增长3.5%。

根据调查，墨西哥和阿根廷的GDP今年料分别扩张1.7%和2.8%。这两国央行在升息。

拉美地区通胀已缓和，部分是因巴西及阿根廷农作物丰收及食品价格下跌；该地区市场波动也较低。由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的步调缓慢，使得原本对美国大举升息的忧虑没有成真。

“全球形势仍相对有利于新兴市场和资本流动。”高盛的拉美经济研究主管Alberto Ramos称。

然对拉美仍处于初期的复苏来说，真正的考验应是今明两年的多项选举。投资人担心，墨西哥和巴西的民粹派候选人可能使实施对市场有利改革的努力偏离正轨。

他们还关注阿根廷的中期议会选举，及哥伦比亚和智利的总统大选。(完)