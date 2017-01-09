调查：拉美货币2017年走势料仍震荡 静待特朗普政策出炉

路透巴西利亚1月6日 - 周五出炉的路透调查显示，拉美货币2017年走势料仍震荡，策略师们仍争相研判特朗普上任将带来的冲击。

调查显示，所有主要拉美货币今年或将贬值，墨西哥披索持续在新低位盘旋，巴西雷亚尔则将回吐2016年的庞大涨幅。

然而，在投资者仍静待特朗普政策细节出炉之际，汇价跌幅仍具有高度的不确定性。即将于1月20日走马上任的特朗普，曾誓言将在美墨边界竖起围篱，并课征较高的贸易税。

特朗普提议透过财政政策刺激经济成长，这料将导致美国利率升高，进而削减拉美货币的吸引力。

“有鉴于美国贸易政策目前仍在未定之天，因此对披索涨跌的预估区间范围颇大，”CIBC分析师写道。

调查显示，对2017年末墨西哥披索兑美元预估中值为21.5。26个预估值是在周二到周四期间所取得，披索周一收盘价为20.73。

墨西哥央行的动向则增添些许不确定性；该行周四意外进场干预，至少出脱10亿美元，以期打击投机客。

此外，策略师预计阿根廷披索兑美元在年底前将贬值11-18%，而哥伦比亚披索兑美元则将贬值5%。

调查显示，巴西雷亚尔兑美元年底前将走贬6%至3.49，因央行料将加速降息，以因应经济衰退。但这份预估区间范围也相当大，在3.0-3.9之间。

尽管雷亚尔本周已升值至近两个月高位，但预估值仍大致持平于12月调查的水准，显见其过去几天的涨势或将为时短暂。(完)