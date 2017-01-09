调查：拉美货币2017年走势料仍震荡 静待特朗普政策出炉

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透巴西利亚1月6日 - 周五出炉的路透调查显示，拉美货币2017年走势料仍震荡，策略师们仍争相研判特朗普上任将带来的冲击。
调查显示，所有主要拉美货币今年或将贬值，墨西哥披索持续在新低位盘旋，巴西雷亚尔则将回吐2016年的庞大涨幅。
然而，在投资者仍静待特朗普政策细节出炉之际，汇价跌幅仍具有高度的不确定性。即将于1月20日走马上任的特朗普，曾誓言将在美墨边界竖起围篱，并课征较高的贸易税。
特朗普提议透过财政政策刺激经济成长，这料将导致美国利率升高，进而削减拉美货币的吸引力。
“有鉴于美国贸易政策目前仍在未定之天，因此对披索涨跌的预估区间范围颇大，”CIBC分析师写道。
调查显示，对2017年末墨西哥披索兑美元预估中值为21.5。26个预估值是在周二到周四期间所取得，披索周一收盘价为20.73。
墨西哥央行的动向则增添些许不确定性；该行周四意外进场干预，至少出脱10亿美元，以期打击投机客。
此外，策略师预计阿根廷披索兑美元在年底前将贬值11-18%，而哥伦比亚披索兑美元则将贬值5%。
调查显示，巴西雷亚尔兑美元年底前将走贬6%至3.49，因央行料将加速降息，以因应经济衰退。但这份预估区间范围也相当大，在3.0-3.9之间。
尽管雷亚尔本周已升值至近两个月高位，但预估值仍大致持平于12月调查的水准，显见其过去几天的涨势或将为时短暂。(完)
(编译 龚芳; 审校 艾茂林)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。