调查：人民币多仓降至10个月低位

* 人民币多仓为2012年8月以来最低

* 韩元人气基本上是中性

* 菲律宾披索空仓减少近一半

路透新加坡7月4日 - 周四公布的路透调查结果显示，人民币多头仓位在过去两周降至10个月最低，因市场担心资金突然紧张会给中国正在放缓的经济带来更大压力。但投资者对于多数亚洲货币的看空观点普遍减弱。

根据路透对13位外汇分析师的调查结果显示，人民币多仓降至2012年8月以来最低。这次调查是在周三和周四进行的。

由于中国人行公布的每日人民币兑美元中间价攀升以及企业需求增加，最近两周人民币微幅上涨。

6月末，由于市场担心中国银行间拆借利率上升可能引发银行业危机，人民币下跌。后来利率回到正常水平，但对于央行收紧政策的担忧仍在。

本周另一份路透调查显示，策略师和分析师认为，如果中国经济再次出现放缓迹象，则人民币兑美元本月可能会再度下滑，之后将重新恢复逐步升值，未来12个月人民币/美元料上涨超过1%，因中国政府继续缓慢推进人民币可自由兑换。

多数亚洲新兴货币人气在上周期间改善，投资者缩减空仓，因一部分美联储官员试图缓和市场对缩减买债计划的担忧。

根据一项路透调查的普遍看法，未来12个月亚洲货币兑美元料将上扬，尽管亚洲经济降温且投资收益缩减。

过去两周，投资者对韩元的布仓转为近乎中性，因空头回补和出口商结算需求。

投资人对菲律宾披索的空头押注减少近半，因资金流入股市和空头回补。

印度卢比空仓亦减少，该国政府三年来首次上调天然气价格，扶助了人气。

然而，卢比在6月26日曾触及纪录低位，因市场担心创纪录的经常帐赤字。外资在当地股市和债市卖盘，也带来压力。

投资者密切关注周五公布的6月美国非农就业数据。一份路透调查显示，美国企业上月就业岗位可能增加16.5万个。

6月20日进行的前次调查显示，有关美联储收缩政策的猜测，让新兴市场人气受到冲击。印尼卢比和马来西亚林吉特的空仓触及逾四年最高水准。

路透调查目的在于评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。

正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。

调查结果 ASIAPOSN 如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

7月4日 -0.32 0.04 0.48 1.12 0.26 0.94 0.53 0.31 0.41

6月20日 -0.84 0.51 0.69 1.39 0.25 1.66 0.90 0.61 0.70

6月6日 -1.34 0.10 0.28 1.35 0.30 1.19 0.77 -0.17 0.69

5月23日 -1.92 0.51 1.08 0.65 0.40 0.68 -0.27 -0.09 0.35

5月9日 -1.93 -0.83 -0.09 0.43 -0.31 -0.24 -1.04 -0.83 0.17

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09

4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12 (完)

(编译 张涛/洪曦; 审校 王洋/侯向明)

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