调查：人民币多仓升至21个月高位

* 人民币多头仓位升至2011年8月以来最高

* 韩元及马币多头仓位为1月中旬以来最高

* 自菲律宾评级上调后，披索人气转多

* 泰铢人气偏空，为2012年7月以来首次

路透新加坡5月9日 - 周四的路透调查显示，人民币多头仓位在过去两周升至21个月最高，韩元和马币(林吉特)的多头仓位也触及近四个月高点。

根据路透对15位外汇分析师的调查，人民币多仓升至2011年8月以来最高，这要得益于中国当局愿意允许人民币进一步攀升。

周四稍早，人民币触及纪录高位，过去10个交易日中有七个交易日均触及日高。

近来中国人行公布的每日人民币兑美元中间价不断攀升，并触及纪录高位，这提升了外界对人行准备扩大人民币日波动区间的预期。

调查发现，市场对多数新兴亚币的人气也变得更加乐观。

韩元人气由空转多，多头仓位触及1月中以来最高，受助于债市资金流入、出口商买需以及与朝鲜的紧张局势缓解等因素。

交易商和分析师称，尽管据信外汇当局干预汇市，且韩国央行周四意外降息，但投资者仍预期韩元会进一步走升。

马来西亚执政党在周日的大选中获胜，缓解了政局不稳和政策不能连续的担忧，此后马币多头仓位已经增长两倍。

自标准普尔将菲律宾债信评级上调至投资级之后，批索人气急剧转多。这是在不到两个月的时间里第二家评级机构上调其评级。

而在之前的调查中，批索人气偏空，因该国央行采取措施抑制批索强势。

台币自1月中旬以来首次出现多仓，因外资流入及出口商买需提供支撑。

但泰铢未能从新兴亚币的乐观人气中受益，作为今年亚洲表现最好的货币，投资者对其进行获利了结，因担心该国金融当局采取措施抑制泰铢升势。

泰国财长本周施压央行要求降息，尽管泰国央行总裁对货币政策持不同看法，但他们均认为有必要采取措施阻止泰铢的强势。

路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比 IDR=ID、台币 TWD=TP、印度卢比、菲律宾披索、马币 MYR=MY 和泰铢。

调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。

正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。

调查结果 ASIAPOSN 如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

5月9日 -1.93 -0.83 -0.09 0.43 -0.31 -0.24 -1.04 -0.83 0.17

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09

4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12

3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25

3月14日 -0.80 0.73 0.56 0.71 0.19 -0.09 0.31 -1.11 -0.96

2月28日 -0.72 -0.34 -0.02 0.53 0.25 -0.23 0.02 -0.90 -0.73

2月14日 -0.63 -0.03 0.16 0.42 0.50 0.13 0.00 -0.98 -0.67

(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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