调查：分析师调降2020年以前碳排放配额价格预估

路透伦敦4月25日 - 分析师纷纷下修2020年以前整体欧盟及联合国的碳排放配额价格预估，此前欧盟政界人士否决一项支持碳排放市场的计划，导致价格跌至历史低点。

调查12位分析师结果显示，平均预估欧洲碳排放配额(EU Allowances，EUA)价格从本月稍早的每吨5.47欧元下滑12%至4.80欧元。

2014年的EUA价格预估则下修20%至每吨6.59欧元。

许多分析师表示，他们之所以下修，是因为不确定欧盟执委会解决欧盟碳排放交易体系(Emissions Trading System，ETS)供给过剩问题的提案是否能立法成功。

在欧洲议会否决这项议案之后，指标EUA价格在上周跌至每吨2.46欧元的纪录低点。

目前EUA价格在每吨3美元附近交投。

自2008年以来EUA价格已经下跌90%，因各国政府及欧盟执委会发出太多配额，在此同时全球经济放缓造成配额需求下滑。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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