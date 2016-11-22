调查：马来西亚央行料维持指标利率不变 受马币大跌掣肘

路透吉隆坡11月22日 - 一项调查显示，马来西亚央行(BNM)周三预计会维持指标利率不变，这是自特朗普赢得美国总统大选的消息打压马币(林吉特)以来，该央行召开的首次政策会议。

马来西亚央行在7月将隔夜政策利率(OPR)下调25个基点至3.00%，一些分析师之前预计该央行今年会再度降息，以提振疲软的内需。

但他们表示，马币自特朗普胜选以来大跌，确保了央行周三不会降息。自特朗普当选以来，马币兑美元已下跌逾5%，周二触及4.435的13个月低点。

所有受访的13位分析师都预测，由于担心降息可能令马币进一步承压，马来西亚央行周三会维持指标利率不变。

汇丰控股认为，马来西亚央行可能会在2017年第一季将指标利率下调25个基点。

“低通胀，尤其是1月和2月的通胀率将提供放松政策的空间，”汇丰在11月18日的一份研究报告中说。

马来西亚7月的降息是七年以来的首次。在此之前的不到两周，英国公投决定退出欧盟。

马币近来大跌盖过了该国经济意外好转的影响。马来西亚之前公布，7-9月经济同比增长4.3%，结束连续五个季度的增速下降势头。

马来西亚政府在1月将2016年经济增长预估从之前的4.0-5.0%下调至4.0-4.5%。

野村表示，马来西亚央行可能倾向于将法定准备金率下调50个基点，以应对不断上升的金融失衡风险。

该银行在11月21日的一份报告中说，在马币走软的情况下，下调法定准备金率比调降指标利率“更为可行”。

为了增加银行系统的流动性，马来西亚央行在1月意外将法定准备金率从4.0%降至3.5%。

苏格兰皇家银行告诫马来西亚央行周三不要调降法定准备金率。该银行称，马来西亚前三季度平均贷款增幅为5.9%，但总体存款增幅为0.2%，“为流动性紧张创造了条件”。(完)