数据观测：3月中国出口重回正增长但进口增速放缓 贸易顺差保持相对低位

公布内容：中国3月进出口数据

公布时间：4月13日

--调查结果:

指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 3.2 -9.6 ~ 9.7 -1.3 7.5 27

进口(%) 18 -2.5~ 25 38.1 -8.1 28

贸易顺差(亿美元) 100.0 -109 ~ 350 -91.5 248.8 28

--数据要点：

路透综合28家机构预测中值结果显示，中国2017年3月出口重回正增长但进口增速放缓，预计3月出口同比增长3.2%，逆转上月下降局面，而进口增长18%，远低于上月速度，贸易顺差则逆转上月逆差格局至100亿美元，但较去年同期明显下降。

由于内需增长强劲，进口价格同比增速高企，短期内名义进口增速可能会维持较快增长。且随着全球、特别是欧洲的工业周期走强，出口增速可能有所回升。

“历史上，当内需明显走强时，出口量往往会明显落后于进口量增速。因此，我们预计3月贸易顺差可能保持在120亿美元左右的相对低位。”中金宏观报告指出。

华创报告亦认为，从制造业PMI指数来看，美、欧、日经济景气度都处在荣枯线上方，其中美国和日本扩张动能边际放缓，欧元区PMI则继续回升。出口有望重回正增长，进口增速预计将显着回落，外需总体平稳，叠加春节扰动退去，预计3月出口增速将重回正增长，但成本刚性下，出口复苏空间有限。

交通银行报告亦指出，3月外需逐渐改善，与出口相关的主要景气指数整体处于上升态势，波罗的海乾货指数反弹回升有关。

进口方面，随着基数的抬升，CRB指数同比增速正在持续回落，价格因素对进口的支撑也相应减弱，结合内需总体平稳，预计进口增速同比回落。

虽然近期国际大宗商品价格指数涨势放缓，部分农产品价格回落，但主要进口产品价格同比显着增长，国内经济运行趋稳对进口需求增强，华创报告预计，量价两方面因素共同促进3月进口增速可能为15%，贸易顺差为131亿美元左右。

此外高盛报告强调，由于大宗商品价格高企存在滞后效应、内需强劲而且进口可能被高报以协助外汇流出，进口增速可能会维持在高位，2月份的贸易逆差可能消失，但顺差幅度可能较小。

中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。（完）