调查：锌、镍虽然今年涨势红火 但明年预计原地踏步

路透伦敦11月7日 - 一项路透调查显示，今年表现最好的三种基本金属--锌、锡和镍明年的均价预计将徘徊在当前水平左右。

根据分析师们的预测，明年所有三种金属料将持续面临短缺问题，但短缺的影响多数已经被市场所消化。

今年锌上涨超过50%，触及逾五年高点，是伦敦金属交易所(LME)表现最好的金属。价格上涨是因为市场担忧矿山关停和暂时停产造成供应短缺。

但调查显示，明年锌进一步上涨的空间有限，28位分析师对2017年现货锌均价的预期中值为每吨2,400美元，略低于周五的收盘价2,434美元。

由于锌供应较需求缺口扩大，锌仍是许多分析师明年的首选。分析师们预测2017年的锌供应缺口由今年的40万吨扩大至41.05万吨。

不过，包括渣打银行的Nicholas Snowdon等在内的许多分析师仍然持谨慎看法。

“这个题材依然面临实质风险，主要是因为嘉能可或许会重启一些产能，并且在这样的价格环境下中国矿商将在供应面做出怎样的回应也充满不确定性。”他说道。

嘉能可(GLEN.L)去年削减50万吨锌产量，但今年第三季的产量较上年同期跳涨13%，为该公司宣布减产以来首次出现季度增长。

“我们以为，重启产能的风险对价格潜在上涨趋势有一定影响。”花旗的David Wilson说道。

**镍和锡**

镍和锡是今年迄今在LME市场表现第二好和第三好的金属，分别上涨46%和19%，预计未来也将维持在当前价位附近。

分析师预估，LME现货锡价明年料平均为每吨19,515美元，镍明年均价料为每吨10,972美元，分别较周五收盘价下跌9%和5%。

“我们的整体看法是，镍市场将维持不变--只要不锈钢炼厂愿意接受含镍生铁/镍铁合金作为低品级的给料，那么镍市场就将处于结构性供应过剩。”BMO Capital Markets的Jessica Fung说道。

**铝供给不足，铜过剩**

对铝的预期出现大逆转，由7月调查曾预期供给过剩转身为今年市场会出现很大的供给不足。

继去年中国铝冶炼厂暂时关闭后，目前复工的情况要慢于预期，加上对铝的需求旺盛，导致分析师认为今年供应会短缺37.2万吨，7月调查时预期会过剩26.75万吨。

不过，据分析师预期，铝价高涨终会刺激更多生产，2017年供给将过剩23.2万吨。

现货铝明年的均价将在每吨1,650美元，较周五收位下滑4%。

预期铜供给依旧充足，2017年料将过剩19.25万吨，今年将过剩18.5万吨。

调查显示，现货铜明年均价将来到每吨4,868美元，较周五收位下滑2%。(完)