调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险

路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。

路透调查19位分析师中，有18位预期新加坡金融管理局(MAS)将在下周的半年一次政策检讨中维持政策不变。

新加坡金管局以调控汇率、而非利率来管理货币政策，让坡元在其兑主要贸易伙伴国货币的名义有效汇率(NEER)在政策波动区间内涨跌。

新加坡金管局10月政策会议时维持政策不变。前一次放宽政策是在2016年4月，这是2015年1月以来第三度放宽政策，当时面临全球油价崩跌，新加坡金管局对于景气脱离循环轨道感到震惊。

一位分析师预计金管局本月会通过下调名义有效汇率区间中点，来放松政策，此举将给新元带来更多下行空间。

但是年初以来，随着出口增长改善，以及制造业活动飙升，上述放松预期已经减弱，即便在特朗普胜选美国总统后全球贸易保护主义风险上升。

据路透1月份进行的调查，14位分析师中有11位预计金管局会在4月按兵不动，三位预计会放松货币政策。

“国内方面基本没有促进政策立场变动的刺激因素，”新加坡华侨银行资金研究与策略主管Selena Ling称。

“GDP增长及通胀都在政策制定者可接受的范围内。”

据此项调查，在对10月份做出基础预估的16位分析师中，有14位称预计新加坡金管局将按兵不动，两位预计届时会收紧政策。(完)