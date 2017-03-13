调查：新西兰经济增速料在第四季放缓 受累于乳品生产下滑和地震

路透惠灵顿3月13日 - 新西兰经济继在2016年第三季强劲成长后，第四季料将降温，因较大的春季降雨量导致乳制品生产萎缩，并且严重地震也造成负面影响。

路透调查的分析师预计，新西兰第四季国内生产总值(GDP)料较前季增长0.7%，第三季为劲增1.1%。

第四季经济较上年同期料增长3.1%左右，虽然低于第三季的3.5%，但以富有国家标准来看仍属快速增长。

新西兰央行一直预期第四季GDP较前季增长约1%，如果周三公布增长0.7%，那么该央行或许会略感失望。

上周该国公布的制造业和销售数据逊于预期要负部分责任，另外旅游景点凯库拉附近发生7.8级地震，其影响还不得而知。

“近期动向暗示经济动能比我们之前的预期略小一些，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师在研究报告中称，不过补充称不利影响似乎是暂时的。

不过，新西兰央行在下周会议上，不太可能动摇将利率维持在纪录低位1.75%的决心。

**迎头赶上**

新西兰央行此前暗示，今明两年将维持官方隔夜拆款利率不变，以努力提高通胀率，并应对全球保护主义带来的不断增加的海外风险。

新西兰经济在过去几年受惠于移民与游客涌入以及房屋建造活动活跃，一直呈现快速增长。

“影响第四季经济表现的不确定因素是凯库拉(Kaikoura)地震，及其对南岛北部和北岛南部地区造成的破坏情况，”ASB资深分析师Jane Turner说。

由于春季降雨偏多影响挤奶活动，该国出口额最高的商品--奶类的产量下滑，成为拖累经济增长的主要因素。

上周发布的数据显示，乳品加工量下滑是第四季制造业活动减少1.8%的原因之一。

但这些因素只是暂时性的，而移民涌入预计将推高从教育到医疗保健等各个领域的支出，且住房需求升温或将助推经济增长。(完)