调查：镍锌价格在近期大涨之后 年底前料将回落

路透伦敦7月26日 - 路透调查显示，最近几个月表现优异的两大工业金属镍与锌的价格，恐怕已经过热，年底之前料将回落，尽管供应短缺现象将越来越严重。

虽然对全球锌镍短缺程度的预估比上次调查严重，但分析师对当前由投机客炒作的涨势颇感忧心，部分是因为库存还很大。

本次路透调查显示，受访20位分析师对第四季现货镍价的预估中值为每吨9,817美元，较周一收盘价下滑6%，但仍比去年底高出12%。

“报告的镍库存仍偏高，将使价格受压抑，而未报告库存也可能是如此，”RBC Capital Markets分析师Wen Tian说。

镍价自6月1日以来是伦敦金属交易所(LME)表现最佳的金属，价格大涨了约四分之一。

镍矿出口大国--菲律宾当局因环保因素箝制矿业后，分析师即上调今年供应缺口预估。

今年全球精炼镍供应料短缺41,000吨，较4月预估的25,000吨激增64%。

**锌价拉回**

锌价继强劲上涨后料将出现拉回，走势与镍价雷同；分析师们也认为锌的基本面更加吃紧。

分析师预估第四季现货锌价平均为每吨2,053美元，较周一收盘价低9%。

分析师同时预计，2016年全球锌供应将短缺221,000吨，较前次调查的184,000吨高上20%。

锌为6月1日以来LME表现次佳的金属，且为今年以来表现最佳者，涨幅高达40%。

**铜、铝供应过剩**

分析师预计，铜供应过剩将在今年下半年抑制LME现货铜价，第三季铜价料跌至每吨4,750美元，第四季跌至4,788美元。

“下半年料供应增加，”澳洲国民银行(NAB)的Amy Li称。

“以目前价格来看，许多矿厂仍可获利，因矿石品级较高且能源成本下降。矿商仍在扩张以抢占市场份额。”

分析师预计，今年全球铜市供应过剩18.1万吨，2017年过剩规模则降至16.6万吨。

铝价料持于当前水准附近，到年底时为每吨1,600美元，今年仅升6%。

今年铝供应料过剩26.75万吨，到明年过剩幅度将激增至43.85万吨，从而令铝价承压。(完)