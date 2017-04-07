调查：挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元料将走强

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。
1月的类似调查也显示，挪威克朗和瑞典克朗料将上涨，但通胀前景低迷，加上两国央行仍持鸽派立场，一直让这两个币种受到抑制。
在产油国挪威，该国央行维持货币政策的宽松倾向不变，2017年中期前降息的机率为40%。挪威第一季通胀率逊于预期，油价下跌构成拖累。
“通胀率已有两个月远低于预期，油价也下跌，所有投机客都想同时离开，”DNB Markets经济学家Magne Oestnor说。
但DNB认为挪威克朗被低估，且挪威央行不会把利率从当前的历史低位0.5%向下调整。
“我们仍预测今年油价会上涨，这可能在长期内左右挪威克朗的走势，”Oestnor补充说。
在瑞典，3月基础通胀率六年来首次触及2%的央行目标水平，但该国央行和独立经济学家都认为通胀率不太可能在该水平企稳。
根据Nordea Markets，鉴于经济强劲增长，加上就业市场收紧，该国央行仍可能在夏季前结束量化宽松，而欧洲央行则可能将量化宽松计划延长至2018年。
“这意味着我们可以预期瑞典克朗接下来会逐步走强，”Nordea经济学家Torbjorn Isaksson称。
未来12个月，挪威克朗兑欧元可能从目前的9.17涨至8.75，兑美元可能从目前的8.61涨至8.10。
与此同时，瑞典克朗兑欧元未来一年可能从目前的9.57涨至9.15，兑美元可能从8.99升至和8.51。(完)
(编译 侯雪苹；审校 汪红英)
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