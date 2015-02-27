调查：油市或已触底 下半年有望回升

路透2月27日 - 路透调查周五显示，受访分析师认为油价可能已经触底，而且应可在2015下半年回升，因过去一年的油价大跌已开始遏制产量。

本月路透调查收到的34位经济学家和分析师的回覆显示，未来几个月油市可能仍然供应过剩，短期内油价料略有回落。

但今年稍晚市场应可见到持续性上涨，进而将北海布兰特原油期货的2015年平均价格推升到每桶59美元，2016年均价料为71.80美元。

上月的路透调查中，分析师预估今年布兰特油价为58.30美元，为连续第五个月较前月下修预估，下修幅度也是2008年金融危机以来最大。

布兰特原油从去年6月的每桶逾115美元的高位跌至上个月的每桶接近45美元，随后有所回升，本周在每桶略高于60美元的水平交投。布兰特原油今年以来均价为53.72美元。

一周一周以来不断有迹象显示，石油开采和生产因油价大跌受到抑制，过去一个月人气趋稳。

“油价已经见底，未来几个月将企稳，下半年将展开升势，”意大利银行Intesa Sanpaolo分析师Daniela Corsini称。

1月和2月都参与路透调查的31位分析师中，有23位预测与上月相同，其余八位分析师上调预估。

分析师一直认为，以美国页岩油生产商为首的非石油输出国组织(non-OPEC)生产放缓，以及中东和北非的动荡局势(尤其是伊拉克局势)将支撑今年的油价。

不过几名分析师称，最近油价涨势过度。

“1月末以来油价的大涨走势有夸大之嫌，未来几周将会修正，因油市供应仍然过剩，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。

调查预计美国原油今年均价为每桶54.50美元，2016年均价为66.90美元。今年以来美国原油均价为每桶48.93美元。

调查显示，2015年布兰特原油较美国原油溢价料平均为每桶4.50美元，今年迄今为4.63美元。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫；审校 郑茵)

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