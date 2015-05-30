调查：OPEC供给和页岩油复苏犹如利剑在顶 今年油价恐难翻身

路透5月29日 - 周五公布的路透调查预测，油价在今年剩余时间内可能继续保持相对疲弱，因为中东产油国供应充沛，并且美国页岩油生产也出现复苏。

路透对28位分析师的月度调查显示，2015年北海布兰特原油均价料为每桶61.60美元，接近当前水平。

今年迄今，布兰特原油均价接近每桶58美元，2014年油价曾一度近100美元。

分析师们表示，石油输出国组织(欧佩克/OPEC)下周在维也纳的会议上可能维持每日3,000万桶的联合生产目标不变，但实际产量将保持在这个水平上方。

“这应当会压制油价，”德国商业银行资深石油和大宗商品分析师Carsten Fritsch表示。“OPEC会议将确认保护市场份额的策略。”

巴登符腾堡州银行(LBBW)石油分析师Frank Klumpp表示，今年油价不太可能上涨太多，很大程度上是因为“美国页岩油生产可能卷土重来”。

大宗商品市场的主要参与者之一--高盛认为，如果美国原油价格维持在每桶60美元附近，受惠于成本下滑的页岩油生产商将会扩大探钻活动。

在4月和5月都接受路透调查的25位分析师中，有12位维持对布兰特油价平均价的预估不变，同时有12位调高预估。

Intesa Sanpaolo分析师Daniela Corsini预测未来几周价格会向下修正，布兰特油价将跌至每桶约60美元，美国原油则为55美元，因伊朗供应即将回升，且美国产量亦将增加。

“然而，我预期下半年价格将会恢复上涨，受惠于全球需求情况良好，且预期2016年市场供应将更为平衡，” Corsini表示。

路透调查显示，明后年布兰特原油期货料将升至70.90美元和75.90美元。

调查并预测，美国原油今年平均价格为每桶55.60美元，明年则料为65.90美元。2015年迄今平均为51.79美元。

位于美国的券商Bernstein对2015年布兰特平均油价给出的预估最高，为每桶80美元，瑞银则最低，为56.25美元，这两家的预估值均持平于上个月的调查。(完)

(编译 李春喜/戴素萍 审校 高琦/张明钧)

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