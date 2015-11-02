调查：明年油价料处低位 OPEC产量居高不下将抵消美国减产影响

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透10月30日 - 周五公布的路透调查结果显示，美国石油生产放缓不太可能让较低的油价在明年获得多少宽慰，因石油输出国组织(OPEC)产量居高不下，导致石油供应持续过剩。
这份访问了32位分析师的路透调查显示，2016年布兰特原油LCOc1均价料为每桶58.52美元，略低于上月调查结果，但高于今年迄今水准55.94美元。
这是今年数次调查中对2016年原油均价的最低预估。
美国原油期货明年料平均为每桶54.44美元，略高于上月调查预计的54.10美元。
分析师称，受油价下跌影响，美国石油生产将持续减少，但这不太可能导致油价上涨。
“我们预计未来几年油价将缓慢上涨，这应帮助缓解产量减少势头，但我们预估油价不会大涨，产量也不会猛增，”Capital Economics的Thomas Pugh称。
这种供过于求的形势可能也将因成品油库存增加的新趋势而加剧。
高盛称，原油价格可能将大跌，因成品油库存储量接近最大容量。
高盛负责大宗商品研究的主管Jeff Currie曾于10月表示，他预计明年油价不会升逾每桶50美元，并预计油价有不到五成的机率跌至20美元。
Jefferies分析师在研究报告中称，在需求增长放缓之际，炼油利润下降，加剧了油市中的悲观情绪。
OPEC将于12月4日召开会议，多数分析师预计该组织将坚守其维持产量在纪录高位的立场。去年该组织选择维持市场份额，而不是保护油价。
汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)资深分析师Giorgos Beleris称，OPEC“料将收获去年11月不减产决定带来的果实”。
CRISIL Research主管Rahul Prithiani称，OPEC希望美国石油产量进一步减少，这样就能在不损及OPEC市场份额的情况下，减轻市场供应过剩的状况。
Bernstein对2016年布兰特原油价格的预估最高，为每桶86美元；Natixis的预估最低，为每桶48.50美元。(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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