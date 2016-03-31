调查：分析师10个月来首次上调今年油价预估 但警告涨势可能消退

路透3月31日 - 周四公布的路透调查显示，油市分析师10个月来首次上调2016年石油均价预估，但他们也警告，如果市场基本面没有稳步改善，短期内投资者人气可能恶化。

油价较1月触及的12年低点每桶近27美元已经上涨约45%。

“最近上涨更多是因为年初时极度偏空人气的复苏，当时中国消息面和伊朗解禁都影响了人气，实际上我们发现，市场的波动很不理性，”Raymond James分析师Luana Siegfried表示。

对31位经济学家和分析师的调查结果显示，预测今年第二季布兰特原油均价为每桶38.60美元，当前约为每桶40美元。

分析师们预测2016年布兰特原油均价为每桶40.90美元，上月预测为40.10美元，这是自去年5月以来首次上调，也高于今年以来的均价35美元。

全球最大的产油国将达成冻产协议的前景，以及美国高成本页岩油产量明显下降，都益发让投资者相信1月触及的低位将标志着油市长达18个月的大跌告一段落。

洲际交易所(ICE)的数据显示，投资者比该交易所2011年开始追踪布兰特原油以来的任何时候都更为看多布兰特原油期货，但若OPEC与非OPEC产油国不能达成冻产协议，这种乐观情绪将会消散。

巴克莱的分析师本周写道，“对投资者仓位与油价近期走势的关系进行简单分析后发现，如果仓位回到过去几个月的平均水平，油价有可能会下跌20-25%。”

受访的分析师多数认为，油价没有多少理由会跌破1月的低位，但需求走软的预期以及经济前景低迷会限制油价的涨幅。

汤森路透Oil Research and Forecasts的分析师Giorgos Beleris表示，“价格大幅上涨，并不是因为实货市场趋紧。”

“无论如何，在夏季临近之际，随着汽车燃料消耗增加往往推升西半球需求，这可能意味着开始复苏。”

分析师称，4月17日石油输出国组织(OPEC)和非OPEC石油出口国在多哈的会议达成任何控制供应的协议，若无伊朗的参加，那么该协议只具有象征意义，不太可能改变全球原油供应过剩局面。

“伊朗拒绝参加意味着，如果这一协议真的生效，那么就需要更多国家在更长时间内加大减产力度。鉴于各国利益不同，且相互之间一直不够信任，要做到这点不太可能，”经济学人讯息部大宗商品分析师Sebastien Marlier表示。

分析师预计美国原油期货今年均价为每桶39.7美元，较2月调查预估提高0.8美元。今年迄今美国原油均价约为33.50美元。

摩根士丹利对2016年布兰特原油价格的预估最低，为每桶33美元，Raymond James的预估最高，为53美元。(完)