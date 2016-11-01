调查：OPEC产量协议存疑 分析师油价展望受抑

路透10月31日 - 周一公布的路透调查结果显示，外界对全球几个最大产油国达成约束性限产协议的期待不高，促使分析师对油价的展望大体保持不变。

接受路透调查的35名分析师和经济学家预计，布兰特原油期货2016年均价在每桶44.78美元，2017年每桶57.08美元；上月调查的预估分别为44.74美元和57.28美元。

布兰特原油今年迄今均价为每桶43.93美元。

石油输出国组织(OPEC)上月在阿尔及尔同意将产量降至每日3,250-3,300万桶，预计该组织将在11月的正式会议上制定出各国减产具体方案。

但随着伊拉克与伊朗、利比亚和尼日利亚一道寻求减产豁免，分析师怀疑OPEC成员国能否达成一致。

“每到关键时候都会有新的难题，使精心打造的OPEC联盟团结统一的形象受损，”华侨银行分析师Barnabas Gan在研究报告中指出。

伊拉克要求免于执行原油限产计划，称它需要石油收入来对抗伊斯兰国。伊朗、利比亚和尼日利亚的生产也因为制裁或武装冲突而受创，亦寻求豁免限产责任。

“关键产油国要求置身事外，伊拉克对协议态度消极，这些都让人越发觉得，实货市场不大可能出现真正的转折，”Stratas Advisors能源市场部主管Jeffrey Quigley说。

分析师认为，虽然头号产油国俄罗斯同意将产量冻结在目前高位的可能性很大，但其它非OPEC产油国却不大可能加入行动，最终会增产也说不定。

如果协议不能落实，分析师预计由此引发的大幅抛售或将令油价跌向每桶40美元，目前的供应过剩情况可能至少延续到2017年中期。

“当前，我们主要关切的是投机性仓位(非商业性净多仓)非常之高以及美元升值，因为一旦基本面恶化或OPEC会议结果令人失望，就可能刺激抛售，”Intesa SanPaolo分析师Daniela Corsini说。

调查显示，美国联邦储备委员会(美联储)可能升息、中国经济趋软，以及利比亚和尼日利亚等地缘政治忧虑减弱，这些因素或将进一步抑制油价的复苏。

调查预期，2016年美国轻质原油平均价格在每桶43.46美元，2017年为55.22美元。2016年迄今为止美国原油的平均价格为42.31美元。(完)