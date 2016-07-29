调查：油价涨势今年稍晚料将重现 强劲需求有助于化解过剩供应

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透7月29日 - 路透调查周五显示，石油分析师仍预计今年原油价格上涨，因需求改善料可帮助抵销供应过剩难解的偏空逆境。
受访的29位分析师预计，布兰特原油2016年均价将为每桶45.51美元，比上月调查时的预估值45.20美元小幅上升，而比起今年迄今为止41.96的油价均价高出约3.55美元。
“我们预测今年全球需求将强劲增长(预计为140万桶/日)，而在2017年也料有合理增长(预测为110万桶/日)，主要由中国、印度及非洲所带动，需求应可帮助推动价格走高，”Luana Siegfried分析师Raymond James说。
这是布兰特原油均价预测连续第五次上修。
分析师称，油价较今年1月所及的近13年低点仍高出60%左右，但已经从每桶50美元上方的年内高点回撤，因油品过剩加剧，可能迫使更多不需要的原油进入库存。
汤森路透旗下Oil Research and Forecasts的分析师Giorgos Beleris表示，全球石油仍然供过于求，但地缘政治不稳定引发的生产中断已经帮助消化了部分过剩。
调查显示，分析师预测第四季布兰特原油期货均价约为每桶51.15美元左右，因需求状况改善。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch称，“地缘政治风险仍是支撑油价的因素，”西方和中东面临恐怖袭击的风险。
本月武装分子对石油基建设施的一系列袭击，降低了尼日利亚的石油产量，而维修料至少需要一个月。
由于抗议政治局势动荡，利比亚面临主要油港被封锁的困境。
如果尼日利亚或利比亚任何一国家突然恢复石油出口，将令油价承压，但德国商业银行的Fritsch称，短期内不太可能成为现实。
路透调查显示，2017年布兰特原油期货均价料为每桶58.63美元，2018年将进一步涨至66.28美元。
调查显示，美国原油期货今年均价将为每桶44.12美元，高于上月预估的43.90。今年迄今美国原油期货均价为40.47美元。
投行Raymond James对2016年布兰特原油期货的预估最高，为每桶53.15美元，Economist Intelligence Unit预估最低，为每桶40.34美元。(完)
(编译 李婷仪/李春喜/于春红; 审校 孙茉莉)
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