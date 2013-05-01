调查：分析师下修欧美原油价格预估

* 预估下修，此前现货价格大跌

* 布兰特原油2013年平均价格料为107.60美元，2012年为111.70美元

* WTI今年平均价格料为94.60美元，去年为94.15美元

* WTI表现料优于布兰特原油

路透4月30日 - 路透调查显示，布兰特原油未来两年将徘徊在每桶100美元附近，此前分析师下修了油价预估，以反映充沛的供应和低迷的经济成长。

路透4月油价调查预估显示，布兰特原油今年平均价格料为每桶107.60美元，低于上月调查预估的110.80美元，也低于去年的均价111.70美元。

石油消费大国美国和中国成长数据较预期缓慢，过去一个月来打击了石油需求的前景，而全球产出则持续上扬，尤其是来自美国页岩项目的产出。

布兰特原油自4月初以来已下跌逾6%，今年至目前为止均价接近110.40美元。

调查预估油价明年将会延续下滑趋势，布兰特原油明年均价料为106.60美元，2015年仅略为回升至106.70美元。

路透就银行、券商和顾问公司的27名石油分析师进行调查。有25位在3月和4月均接受了访问，这之中有17人下修了预估。

“石油生产持续增加，再加上经济复苏疲弱，将会抑制油价，”荷兰银行能源分析师Hans van Cleef称。

“整体而言，我认为疲弱需求和充沛供应最终将会造成2013年均价(较2012年)下滑，而这个趋势会持续到2014年和2015年，”他说。

美国轻质原油西德克萨斯中质油(WTI)表现应会优于欧洲指标布兰特原油。WTI过去一年表现逊于布兰特。

调查预估，WTI今年均价料为每桶94.60美元，低于上月调查预估的95.70美元，但略高于2012年均价94.15美元。

在美国需求上升以及美国输油管道状况改善之下，这将帮助缩窄美国原油期货与布兰特原油期货之间的价差。

经济活动疲软将令欧洲需求承压。GAIN Capital分析师Chris Tevere称，尽管美国第一季经济增速未及预期，但应该还是快于欧洲。

他预计，2013年美国原油期货均价在每桶92美元，2014年为96美元。

**布兰特原油还有下行压力**

布兰特原油期货在4月18日触及今年以来最低点96.75美元，但分析师认为，到第三季应能回到100美元上方。

“尽管我们不排除近期内进一步下跌的可能，但我们并不认为第二季之后价格还能保持在每桶100美元下方。”巴克莱分析师Miswin Mahesh称。

“等经过第二季末进入下半年的时候，我们预计需求将会上升，进而推升油价。”

有两名分析师预计，2013年布兰特原油期货均价在每桶100美元下方，上月路透调查中持此预期的分析师仅一名。

“最近油价疲软支持了我们的观点，即在全球经济复苏脆弱的情况下，高油价无法持续，”Capital Economics分析师Julian Jessop称。

“未来几年，我们依然预计100美元会成为布兰特油价的一个阻碍，而不是其他很多人预计的支撑水准。”Jessop表示。其并称，预计2013与2014年布兰特均价分别在98和90美元。

13位分析师预计2013年布兰特油价平均在中值108.40美元上方，上月调查作出这样预估的分析师数为19。

Raiffeisen Bank International预估值最高，预计2013年布兰特原油在114.30美元，花旗集团最低，为90美元。(完)

(编译 王冠中/程琳; 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。