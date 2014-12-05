调查：OPEC维持产量不变后 油价预测大幅下修

路透12月4日 - 周四公布的路透月度调查显示，在石油输出国组织(OPEC)无视全球供应过剩而决定不减产后，关于油价的预测已大幅滑落。

路透在OPEC 11月27日会议后对31位分析师和经济学家进行的调查显示，2015年北海布兰特原油LCOc1平均料为每桶82.50美元，较上个月的调查下调了11.20美元。

这是2008年全球经济危机以来平均油价预估最大的降幅，今年迄今布兰特原油平均价格为102.70美元。调查并预测2016年平均价格为87.40美元。

油价自6月以来已下跌逾三分之一，布兰特原油期货周一创下五年低位每桶67.53美元，美国原油期货则触及63.72美元。

29位在10月和最近一次均受访的分析师中，有21位下调其油价预估。有15位表示，在OPEC会议后调整了预测。

“OPEC维持产量不变的决定，让过剩问题根深蒂固，”法国巴黎银行策略师Lewis-Davies表示。“以当前OPEC原油产量的水准来看，市场上每日的过剩量为150-200万桶。”

调查预测明年美国原油的平均价格为每桶78美元，较10月的预测降低了10美元。2014年美国原油价格迄今平均为96美元。

调查并显示，2015年布兰特较美国原油的升水CL-LCO1=R将缩窄至每桶4.50美元，今年迄今为6.85美元，2013年时为10.58美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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