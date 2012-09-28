调查：经济刺激举措效力退去 油价将下滑

* 布兰特原油2013年料为平均每桶106.90美元(8月调查预估为107.20美元)

* 美国原油2013年均价料为每桶98.20美元(8月调查预估为99.50美元)

* 2012年剩余时间里,油价料下滑

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路透9月27日电---路透调查显示,全球经济成长放缓,以及市场对中东供应减少的忧虑退潮,可能会使年底前及2013年的油价下降.

市场原本寄望,全球主要央行祭出经济刺激措施及新一轮量化宽松,将提振资产价格,但现在这一期望已然降温.分析师目前预计,油价将在一段时期里保持相对稳定.

这项路透每月油价调查查访了32名分析师,其预估今年北海布兰特原油每桶均价为109.90美元,较上月调查预估仅上调了0.4美元,而且较今年迄今的油价均值低2.10美元.

布兰特原油2013年料为平均每桶106.90美元,较路透8月油价调查预估下调了0.3美元.

"我们认为,布兰特原油和美国原油在未来几周/几个月/几个季度将进一步走软,"GAIN Capital策略师Chris Tevere表示.

"我们依然预计全球成长忧虑进一步加深,将对需求产生下行压力."

法国兴业银行石油分析师Michael Wittner称,美国联邦储备委员会(美联储,FED)宣布推行第三轮美债购买计划(量化宽松,QE3),并没有给予油市预想中那样多的帮助.

"作为油价的一个驱动力,QE3的中长期影响力有限.即便短期来看,市场基本上已消化了QE3这一因素,"Wittner称.

31名分析师中仅有4名预计,2013年布兰特原油平均价低於100美元.25名分析师中有6名对2014年的油价持有相同的预估.

"不论是短期、中期、还是长期,我们预计QE3都不会对油价产生太大的影响.这可以从名称中寻获一些线索--这是第三轮量化宽松,大规模资产购买行动所带来的大部分好处已经实现了,"Capital Economics分析师Julian Jessop表示.他预计布兰特原油2013和2014年的平均价格均为85美元.

QE3成为了现实,猜测的游戏已经结束,油市正重新聚焦于基本面--全球经济成长及其对石油需求的影响、供应问题和地缘政治风险.

"供应充足,油市亦受到了很好的支撑,原油库存高企,特别是在美国的库存,"LBBW分析师Frank Klumpp表示.他预计,今年和2013年布兰特原油均价分别为110美元和105美元.

"此外,我们认为,今年地缘政治风险所带来的溢价将下滑,因为爆发与伊朗的军事冲突的概率很低."

31名分析师中仅有3名认为,2013年布兰特原油均价将超过120美元.25名分析师中有仅有4名预计,2014年布兰特原油均价将超过这一水准.

在此次调查中,巴克莱给出的布兰特原油价格预估最高,2013和2014年分别为125美元和130美元.Raymond James对2013年布兰特油价的预估最低,为80美元.Capital Economics对2014年布兰特油价的预估最低,为85美元.

美国原油2012、2013和2014年的平均油价预估分别为95.30美元、98.20美元和100.7美元.

浏览2012年各种资产的表现,请点选:(link.reuters.com/muc46s)

浏览2012年大宗商品的表现,请点选:(link.reuters.com/faz36s).(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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