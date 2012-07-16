调查：奥运料不会给英国带来长久经济效益

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透伦敦7月13日电---路透访查的绝大多数分析师认为,2012年伦敦奥运会料不会给步履蹒跚的英国经济带来重大长期利好,但可能产生短暂提振作用.
路透本周访查的27名分析师中,有23名认为举办奥运会不会给英国带来长久经济效益.
30名分析师中有19名认为,奥运会料对英国经济产生很大的短期提振作用,令英国第三季国内生产总值(GDP)成长率增加0.3个百分点.
奥运会主办方非常热衷於强调2012年伦敦奥运会对英国全国的影响,因为足球、自行车和水上运动等赛事会在苏格兰、英格兰和威尔士举行.
而且很多伦敦以外地区的企业赢得了奥运会相关合约,价值数亿英镑.
不过28名分析师中仍有26名认为,奥运会料主要令伦敦受惠,而不是英国全境.(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
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