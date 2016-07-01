路透调查：6月OPEC石油日产量升至纪录高位3282万桶

路透伦敦6月30日 - 周四公布的一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)6月石油产量升至纪录高位，因尼日利亚石油产业从武装袭击中恢复部分元气，而且伊朗和海湾成员国提高产量。

除伊拉克外，其余所有主要中东产油国都增加产量，凸显它们注重市场份额。4月，产油国的冻产会议无果而终，而且鉴于油价回升至50美元使提振市场的紧迫性缓解，从而让冻产议题未再被提起。

对船运数据的调查和来自行业消息人士的信息显示，6月OPEC石油日产量升至3,282万桶，5月修正为3,257万桶。

6月的产量低于OPEC预期的第三季对其石油的平均需求，这意味着如果OPEC不将产量从当前水准增加，未来数月需求可能超过供应。

“我们或许看到供应略有缺口--这要取决于意外停产的情况，”德国商业银行驻法兰克福分析师Carsten Fritsch表示。

6月OPEC产量超出1月的每日3,265万桶，因印尼恢复OPEC成员身份使产量增加，而且其他12个产油国的产量为路透自1997年开始此项调查以来最高。

自2014年OPEC放弃传统上削减供应支撑油价的角色以来，供应已经激增。

6月产量增长最多的是尼日利亚，日产量增长了15万桶，因该国修复了被破坏的设施，而且自6月中期以来武装分子也没有发动新的大规模袭击。此前，由于武装分子对石油设施的袭击，该国产量已经降至逾20年最低。

消息人士称，自1月西方解除对伊朗的制裁以来，该国设法进一步扩大供应，虽然增长速度在放缓。

调查发现，海湾产油国沙特阿拉伯和阿联酋原油供应均增加5万桶/日。为满足空调用电需求，发电厂开大马力导致原油使用量增加，因此沙特当月石油产量小幅增至1,030万桶/日。

“出口相当平稳，炼厂加工量也持平，发电用原油增加，因此原油供应较5月增加，”一位监控沙特产量的业内消息人士说。

调查还显示，在5月底重开哈里盖港(Marsa al Hariga)出口终端后，利比亚石油产量增加4万桶/日。不过供应仍只有冲突前的一小部分。

在供应下降的国家中，伊拉克石油产量连续第二个月下降。伊拉克官员称，该国南部石油出口因设备检修、供电中断和国内需求增加而减少。

委内瑞拉原油供应因资金紧张而面临下行压力。

这项路透调查是依据外部消息人士提供的船运数据，汤森路透的流动数据，以及石油公司、OPEC和咨询公司消息人士提供的信息。(完)