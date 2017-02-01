调查：OPEC减产承诺1月完成了82% 减产协议开端良好

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透伦敦/迪拜1月31日 - 周二公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)1月石油产量料下降逾100万桶/日，八年来首个减产协议的执行有个良好的开始。
OPEC同意从1月1日起减产约120万桶/日，以支撑油价并减轻供应过剩。
减产协议为11个OPEC成员国设定了产量目标，根据以船运数据以及业内消息人士信息为基础进行的调查，这些成员国的平均产量为3,001万桶/日，低于12月的3,117万桶/日。
产油国同意的减产参照水平多数为10月产量，与之相比OPEC成员国已减产95.8万桶/日，承诺减产数量为116.4万桶/日，相当于已完成82%。
减产承诺兑现80%的成绩，大幅超越了上一次在2009年减产协议起步时的60%，本项调查也成为各方遵守减产意愿颇高的又一佐证。
“这个数字很高，是很棒的数字。”OPEC消息人士在谈到1月遵守减产的预估数字时说。“我希望它能持续下去。”另一位OPEC消息人士说，这个数据很正面。
油价周二续涨，升向每桶56美元。OPEC、俄罗斯及其他独立产油国达成的减产协议，已帮助油价脱离一年前所及的约27美元低位。
利比亚和尼日利亚供应增加，小幅抵销掉OPEC在1月的减产努力。两国因战乱影响产量而获准不受OPEC减产协议限制。
行业消息人士告诉路透，沙特阿拉伯1月已将产量减至不到1,000万桶/日，减产的幅度比协议配额还大，希望树立遵守减产协议的好榜样。
伊朗产出则进一步增加2万桶/日。该国之前由于制裁原因供应量受到抑制，因此按OPEC协议，伊朗获准可提高产量。
OPEC于11月30日的会议宣布产量目标为3,250万桶/日，该目标依据的利比亚和尼日利亚(奈及利亚)估计数字相当保守，并且还包括了印尼的产量。但印尼之后离开OPEC。
调查显示，经过对印尼退出影响的调整后，1月OPEC所有成员国总计产量比目标高约52万桶/日。
路透调查是根据外部消息来源提供的出货数据、汤森路透流动数据以及来自油企、OPEC和谘询顾问公司的消息人士所提供的资讯。(完)
(编译 王颖/李婷仪/张若琪 审校 王丽鑫/张荻/郑茵)
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