调查：OPEC减产承诺1月完成了82% 减产协议开端良好

路透伦敦/迪拜1月31日 - 周二公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)1月石油产量料下降逾100万桶/日，八年来首个减产协议的执行有个良好的开始。

OPEC同意从1月1日起减产约120万桶/日，以支撑油价并减轻供应过剩。

减产协议为11个OPEC成员国设定了产量目标，根据以船运数据以及业内消息人士信息为基础进行的调查，这些成员国的平均产量为3,001万桶/日，低于12月的3,117万桶/日。

产油国同意的减产参照水平多数为10月产量，与之相比OPEC成员国已减产95.8万桶/日，承诺减产数量为116.4万桶/日，相当于已完成82%。

减产承诺兑现80%的成绩，大幅超越了上一次在2009年减产协议起步时的60%，本项调查也成为各方遵守减产意愿颇高的又一佐证。

“这个数字很高，是很棒的数字。”OPEC消息人士在谈到1月遵守减产的预估数字时说。“我希望它能持续下去。”另一位OPEC消息人士说，这个数据很正面。

油价周二续涨，升向每桶56美元。OPEC、俄罗斯及其他独立产油国达成的减产协议，已帮助油价脱离一年前所及的约27美元低位。

利比亚和尼日利亚供应增加，小幅抵销掉OPEC在1月的减产努力。两国因战乱影响产量而获准不受OPEC减产协议限制。

行业消息人士告诉路透，沙特阿拉伯1月已将产量减至不到1,000万桶/日，减产的幅度比协议配额还大，希望树立遵守减产协议的好榜样。

伊朗产出则进一步增加2万桶/日。该国之前由于制裁原因供应量受到抑制，因此按OPEC协议，伊朗获准可提高产量。

OPEC于11月30日的会议宣布产量目标为3,250万桶/日，该目标依据的利比亚和尼日利亚(奈及利亚)估计数字相当保守，并且还包括了印尼的产量。但印尼之后离开OPEC。

调查显示，经过对印尼退出影响的调整后，1月OPEC所有成员国总计产量比目标高约52万桶/日。

路透调查是根据外部消息来源提供的出货数据、汤森路透流动数据以及来自油企、OPEC和谘询顾问公司的消息人士所提供的资讯。(完)