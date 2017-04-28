调查：OPEC牵头减产协议若延续 年底有望终结油市供应过剩

路透4月28日 - 周五公布的一项路透调查预测，如果石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。

不过分析师表示，非OPEC国家石油产出增加的前景，尤其是美国页岩油产量增长，可能会继续损害油市再平衡进程。

这项对35位经济学家和分析师进行的调查预测，2017年布兰特原油均价在每桶57.04美元，上个月的预测则为57.25美元，而今年迄今的均价为55美元左右。

“美国石油产出的增长仍是OPEC和部分非OPEC国家延续减产协议的一个制约因素...而且再度在参加协议的产油国中引发对扞卫市场份额的争论，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics的资深能源分析师Abhishek Kumar说。

OPEC与俄罗斯等产油国之间达成的每日减产180万桶的协议，将在6月底到期，不过多数分析师预计协议将会延续到今年年底。

汤森路透旗下石油研究和预测部门分析师Giorgos Beleris表示，根据OPEC和二手消息来源，OPEC减产行动的执行率似乎很高，而且在5月的下次会议之前可能一直保持，会议将确定下半年的策略。

“中东主要产油国似乎愿意再限产六个月，希望看到油价接近或突破每桶60美元关口。”

但分析师称，高油价可能刺激美国页岩油生产商加大钻井活动，削弱OPEC减产的影响。

“美国石油生产复苏正在对油价产生负面影响。不过，最近几周这种负面影响已经被抵消，因为市场预期驾车出行季之前炼厂消费增加，可能拉低美国原油库存，”Intesa Paolo的分析师Daniela Corsini表示。

调查显示，美国西德克萨斯中质油期货2017年的均价预计为每桶54.73美元，低于上月预测的每桶55.29美元。(完)