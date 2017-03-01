调查：OPEC产油国2月减产计划执行率升至94%

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透伦敦2月28日 - 周二的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)2月已连续第二个月减产，这使得其本已偏高的减产协议执行率更上一层楼，受沙特大幅减产助推。
OPEC计划自1月1日起减产120万桶/日，这是2008年以来首次达成的协议，以削减过剩的产量。非OPEC国家则计划减产约60万桶/日。
OPEC之前几次的减产都因成员国大量造假而无疾而终，这次相当高的执行率令市场惊喜不已，油价因而来到每桶55美元以上，一年前为35美元。
来自OPEC国家及石油行业的五位消息人士表示，最大出口国沙特及其海湾盟友希望减产将有助于油价进一步升至约60美元，并提振出口国的收入和行业投资。
“如果OPEC和非OPEC国家的执行率都很高，那么我认为油价将会达到60美元，”OPEC代表称。“如果更高，那会更好，但60美元很不错。”
根据路透调查，1月OPEC的减产执行率为82%；而根据OPEC自身报告，1月执行率超过90%。
路透调查显示，2月沙特阿拉伯产量继1月的大减后小幅下降，减产总量达到74.4万桶/日，远高于48.6万桶/日的目标。
由此可见沙特持续填补了其他遵守程度较逊国家的减产量，这些国家包括阿尔及利亚、伊拉克、委内瑞拉，甚至包括其重要盟友阿联酋。阿联酋减产3.3万桶/日，远低于13.9万桶/日的目标。
调查显示，伊拉克2月削减南部港口出口量，执行率提升，而且船期显示，3月出口可能进一步下滑。
阿联酋官员与行业消息人士表示，阿联酋未来几个月将更加接近其OPEC减产目标，改善六个月减产期间的平均执行率，而非注重逐月表现。
2月OPEC平均产量为3,219万桶/日，扣除印尼不算，较供应目标高出约44万桶/日。
路透调查系以外部消息来源提供的船货出货数据、汤森路透流量数据，以及油企、OPEC与顾问公司消息人士提供的资讯为基准。(完)
(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 龚芳/杜明霞)
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