调查：钯金有望成今年表现最佳贵金属 铂金前景蒙阴

* 路透调查的分析师将铂金价格预估下调10%

* 铂金2013年预估均价为每盎司1,520美元，钯金为740美元

* 铂金因与黄金关连性强而前景蒙阴

记者 Clara Denina 编译 朱晓军/张若琪

路透伦敦7月22日 - 周一公布的路透调查显示，今年表现最佳的贵金属--钯金有望在年底前出现强劲表现，因为经济状况改善对该金属的工业需求形成利好，而且供应依旧紧缺。

相比之下，市场对铂金(白金)的信心有所下降，因为其与黄金关连性较强，而且需求前景较疲弱。

调查显示，钯金价格预估中值为每盎司740美元，只稍低于4月调查预估的750美元。本次调查对象为20位分析师、交易商和基金经理。

该预估值高于去年的均价641美元，以及2011年创纪录的年度均价730美元。钯金价格今年迄今上涨6.1%，而其他贵金属价格均下滑。

2014年钯金价格料将再度延续涨势，均价达到800美元。

“在四种贵金属中，钯金的基本面最令人信服，”瑞银分析师Joni Teves称。

“投资者今年偏好这金属...他们预期全球经济好转，而这意味着钯金需求前景向好，因为它广泛用于美国和新兴市场的汽车产业，”她补充道。

钯金用于汽车中净化尾气排放的催化转换器，大多使用在汽油为动力的车型上。汽油是中国和美国使用的主要汽车燃料。

分析师称，由于供应量减少、需求增加和回收量降低，钯金2012年出现了107万盎司的供应缺口，而且缺口今年可能更大。

主要生产国俄罗斯的战略性销售过去几年来持续下降，2013年料继续减少。

路透贵金属调查预估相关图表，请点选：

(here)

中国汽车销售和钯金价格相关图表，请点选：

(link.reuters.com/nyg45t)

欧洲汽车注册数量和铂金价格相关图表，请点选：

(link.reuters.com/zyd69s)

**下调铂金价格预估**

调查显示，分析师对铂金仍持正面看法，但乐观程度远低于三个月前，这是因铂金面临来自欧洲汽车业需求减少的风险，且与黄金价格有高度关连性。

“对铂金的触媒催化剂需求显然疲软，”南非标准银行分析师Walter de Wet称。

铂金今年均价料在每盎司1,520美元，远低于4月预测的1,683.50美元，也低于2012年均价1,546美元。2014年铂金均价料在1,610美元。

铂金供应因南非产量减少而易受打压，罢工和因南非货币兰特疲弱而自动停工等因素，累及南非部分矿商的产量。

“矿业争议对铂金价格应属有利，但我们比较担心的是，近几个月来有多少需求是来自南非上市交易基金(ETF)，以及一旦这类需求停止，后续将如何，”麦格理在一份报告称。

过去一季铂金供应部分是由南非一支新成立的铂金ETF所吸收。(完)

(译文审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。