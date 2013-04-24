调查：钯金受中美需求推动 2013年表现料胜铂金

* 路透调查分析师上调钯金价格预估，下调铂金价格预估

* 2013年铂金均价将为1,683.50美元，钯金将为750美元

* 中国和美国汽车市场较欧洲市场更为活跃

路透伦敦4月23日 - 路透周二公布的调查显示，贵金属中，钯金被认为是今年贵金属中可带来最好收益的投资选项，因中国及美国汽车商需求较为强劲。

相形之下，铂金(白金)经过表现迟缓的第一季后，尽管主要生产国南非的供应问题依旧，但分析师对其价格的信心已减弱。

路透对26名分析师、交易商和基金经理的调查中值显示，现货钯金今年均价料为750美元，高于1月类似调查预估的745美元，也高于去年的均价641美元。该预估价格也比2011年钯金创纪录的年度均价730美元还高。

调查预估钯金2014年将再续涨，均价料为827.50美元。钯金2001年1月11日曾触及1,095美元的纪录高位。

据庄信万丰(Johnson Matthey)估算，钯金2012年有200万盎司的供应缺口，因供应减少、总需求增加且回收再利用的数量下降。

分析师称，美国和中国对钯金的消费第一季继续成长；钯金主要生产国俄罗斯的战略性销售似乎已枯竭。

“这和中国及美国在汽车领域的强劲需求，及俄罗斯国家储备库存有关，后者长期以来都是钯金市场的一大问题，不过现在似乎耗尽。”麦格理(Macquarie)分析师Matthew Turner说。

路透调查还显示，现货铂金今年均价料为1,683.50美元，较1月预估的均价下调16.50美元，但高于2012年均价1,546美元。

铂金严重倚赖欧洲汽车市场，但当地市场受欧债危机的打压趋于衰弱。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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