调查：分析师对欧盟年底前实现银行联盟持悲观看法

* 欧盟不大可能在年底前就银行业改革达成有意义的协议

* 分析师亦认为二线国家公债收益率不大可能触及危险区域

* 欧洲央行在可预见的未来将维持利率不变

路透伦敦6月26日 - 本周路透调查中占微弱多数的经济分析师认为，年底前欧洲领导人不大可能就银行业联盟一事达成有实际意义的协议。

分析师亦预计，下周会议上欧洲央行的货币政策立场不会有什么改变。

欧盟27国财长周三开会，进一步讨论银行业监管以及未来银行倒闭后的损失承担问题。

尽管这是让本地区经济转好的必要举措，但49位分析师中有28位悲观地认为，政治家们难以在年底前就实现银行业联盟通过实质性举措。

不过，他们愈加相信，主权债危机不会再度升级到去年那样的严重程度，尽管过去一个月来西班牙和意大利等欧元区高负债国家的借贷成本有所上升。

47位分析师中仅有16位认为这些国家的利率会很快重回危险区域，不久之前对危险区域的定义为：10年期公债收益率持续突破7%。

目前最大的问题在于改革欧洲僵化的银行业体系。

21位分析师认为领导人将会达成协议，但也许几个月的时间不够。

“德国可能要到9月大选之后，才会比较愿意在谈判中对救助基金以及单一存款保险机制问题作出妥协，”Moody's Analytics分析师Tomas Holinka认为。

当问及各国政府要实现银行业联盟，最低需要什么条件时，最普遍的回答是单一监管机制和处理银行倒闭的可靠办法。

“处理机制必须确保存款的安全性，银行倒闭不能造成政府债务过重，”DekaBank资深经济分析师Kristian Toedtmann说。“只有做到较高程度的风险分担，这两点才能实现。”

法国坚持欧盟新规应该在决定如何对待银行债权人方面给予各国更大的权力，而德国则力主严格按规定办事，欧盟的标准一经达成人人都要遵守。

针对逾60位分析师的较大范围月度调查结果显示，欧洲央行有可能至少在年底之前维持主要再融资利率和存款利率在纪录低点不变，结果较前次调查没有变化。

虽然分析师并不认为欧元区借贷成本飙升会迫使欧洲央行进一步行动，但回复中态度明显谨慎。

“这是我们认为最有可能的情况，但夏季市场清淡且不安，忧虑推动主权债利差激升似乎也是实实在在的风险，”丹麦丹斯克银行资深分析师Frank Hensen说。

当问及欧洲央行会如何防范这一风险时，最普遍的回答是，央行或将启动直接货币交易(OMT)计划，通过这个计划可以直接购买受困欧元区成员国的债券。

“由于OMT计划的存在，收益率不大可能升至难以为继的水平。目前10年期公债收益率为5%，无论是意大利和西班牙都不在危险区域，”贝伦贝格银行资深分析师Christian Schulz说。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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