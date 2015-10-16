调查：分析师调降2016年铂金和钯金价格预估

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月15日 - 周四公布的路透调查显示，分析师和交易商纷纷调降明年铂金价格预估，第三季铂金价格重挫16%，遭遇七年来最大季度跌幅。
受访的30位分析师和交易商预期，2016年铂金均价将在每盎司1,105.50美元，较三个月前调查估值低了12%。
预期铂金第四季将跌至998美元，今年均价将在1,080美元。年内迄今的铂金均价为1,093美元。
对供给仍过剩的担忧令铂金价格备受打压，去年南非矿工历时史上最长的五个月罢工，亦未能大幅推高铂金价格。
今年铂金需求方面亦乏善可陈，占全球消费量五分之一的中国铂金珠宝买兴一直低迷。
此外，大众汽车(Volkswagen)爆出尾气排放作弊丑闻后，恐伤及铂金需求的担忧亦令价格下滑。
Fastmarkets分析师摩尔(James Moore)称：“不过价格似乎正趋稳，能不能走强很大程度上取决于生产商，他们是否会宣布大幅减产。”
分析师对钯金的价格预估略微下调，预期明年的均价将在745美元，三个月前的调查估值为820美元。
预期今年的钯金均价将在701美元，7月调查时预期为756美元，年内迄今的均价报715美元。
Julius Baer分析师Carsten Menke称：“短期来看钯金价格仍将迟滞，不过并不会大幅下挫。较长期而言，中国汽车销量应会恢复增长。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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