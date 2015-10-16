调查：分析师调降2016年铂金和钯金价格预估

路透伦敦10月15日 - 周四公布的路透调查显示，分析师和交易商纷纷调降明年铂金价格预估，第三季铂金价格重挫16%，遭遇七年来最大季度跌幅。

受访的30位分析师和交易商预期，2016年铂金均价将在每盎司1,105.50美元，较三个月前调查估值低了12%。

预期铂金第四季将跌至998美元，今年均价将在1,080美元。年内迄今的铂金均价为1,093美元。

对供给仍过剩的担忧令铂金价格备受打压，去年南非矿工历时史上最长的五个月罢工，亦未能大幅推高铂金价格。

今年铂金需求方面亦乏善可陈，占全球消费量五分之一的中国铂金珠宝买兴一直低迷。

此外，大众汽车(Volkswagen)爆出尾气排放作弊丑闻后，恐伤及铂金需求的担忧亦令价格下滑。

Fastmarkets分析师摩尔(James Moore)称：“不过价格似乎正趋稳，能不能走强很大程度上取决于生产商，他们是否会宣布大幅减产。”

分析师对钯金的价格预估略微下调，预期明年的均价将在745美元，三个月前的调查估值为820美元。

预期今年的钯金均价将在701美元，7月调查时预期为756美元，年内迄今的均价报715美元。

Julius Baer分析师Carsten Menke称：“短期来看钯金价格仍将迟滞，不过并不会大幅下挫。较长期而言，中国汽车销量应会恢复增长。”(完)