调查：今年铂金均价或创逾十年低点 但明年或反弹

路透伦敦1月25日 - 一项周一公布的路透调查显示，2016年铂金均价料不到每盎司1,000美元，为逾十年来首见，因全球经济成长疑虑以及大众汽车(Volkswagen)排放丑闻对需求造成的影响拖累市场。

路透对31位分析师和交易员的调查显示，今年铂金预估中值为每盎司904美元，为2005年以来最低均价，较三个月前的调查结果低近20%。

铂金价格去年缩水逾四分之一，因对全球经济体质的担忧损及大宗商品，且担心大众排放丑闻可能损及柴油车行业。

2014年长达五个月的罢工令当年产量减少后，去年矿厂供应反弹也带来压力。铂金价格未能对罢工导致的产量损失作出较积极的回应，这表明供应仍过剩。

“铂金仍面临诸多挑战，包括从珠宝饰品需求不旺盛到大众丑闻等，但缺少供应约束仍是主要隐忧，”渣打分析师Suki Cooper表示。

铂金价格周一报每盎司830美元，距离上周所及七年低点806.31美元不远。

明年铂金料扳回一些跌幅，路透调查显示，预计2017年铂金均价为1,040美元，略低于去年均价1,050美元。

“我们认为，每盎司不到900美元的价格中长期难以持续，”Julius Baer分析师Carsten Menke称。

“市场人气仍极度偏空…但由于欧洲汽车销售仍在复苏，我们认为铂金需求会上升，同时供应仍受抑。投资者卖压是铂金价格面临的最大下行风险。”

分析师对今年钯金均价的预期为每盎司611美元，比三个月前的预估低了18%。

中国经济减缓疑虑打压钯金价格。预计钯金价格2017年也将反弹，达到每盎司713美元。

对2016年和2017年贵金属价格预估图表：reut.rs/1JxeTnI

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